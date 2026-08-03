Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je ograničeno crno izdanje visokotlačnog čistača s hladnom vodom izrađenog od 30 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom: eco!Booster.

Crni visokotlačni čistač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 30% reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom, kompaktan je, snažan visokotlačni čistač s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Održivi dizajn, koji koristi 30% recikliranih materijala, zadovoljava najviše ekološke standarde i čuva vrijedne resurse. Ekološki prihvatljivo pakiranje bez EPS-a – izrađeno od valovitog kartona sa strukturom saća – nudi robusno ublažavanje i, zahvaljujući premazu od škroba graška, štiti od ogrebotina. Automatski kolut za crijevo s oprugom pojednostavljuje rukovanje, štedi vrijeme postavljanja i povećava sigurnost rada. Uvlačiva ručka za guranje i integrirane mogućnosti pohrane osiguravaju visoku prenosivost i kompaktno skladištenje. Snažna aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra i automatskim rasterećenjem tlaka osigurava dugi vijek trajanja. Dodatna oprema uključuje 1 litru RM 82N s kopljem za pjenu, LED svjetlo mlaznice i eco! booster. Integrirani držač EASY!Lock TR20 pruža prostor za dodatnu opremu. Izravan pristup pumpi i električnoj kutiji pojednostavljuje održavanje i servisiranje.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further: Automatski kolut za crijevo s oprugom
Automatski kolut za crijevo s oprugom
Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom. Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva. Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further: Visokokvalitetni pribor
Visokokvalitetni pribor
1 litra deterdženta RM 82N i mlaznica za pjenu. eco!Booster za brzo i nježno čišćenje. Svjetlo mlaznice za uvjete slabog osvjetljenja.
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾. Ambalaža bez EPS-a: pruža robusnu, ekološki prihvatljivu zaštitu od valovitog kartona sa saćastom strukturom i štiti osjetljive površine zahvaljujući premazu otpornom na ogrebotine od graškovog škroba. eco!Booster povećava učinkovitost čišćenja uz uštedu vode i energije.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Izravan i jednostavan pristup pumpi.
  • Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
  • Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
Velika mobilnost
  • Kompaktni stroj sa smanjenim prostornim zahtjevima zahvaljujući ručki koja se može uvući pritiskom na gumb.
  • Jednostavno skladištenje u servisnim vozilima.
  • Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 380 - 760
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Priključna snaga (kW) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja Crna
Težina (s priborom) (kg) 49,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 53,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 966

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • eco!Booster
  • Servo kontrola
  • Brza spojka
  • Raspršivač (mlaznica) za pjenu

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
Sredstva za čišćenje
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