Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je ograničeno crno izdanje visokotlačnog čistača s hladnom vodom izrađenog od 30 % reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnim priborom: eco!Booster.
Crni visokotlačni čistač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 30% reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom, kompaktan je, snažan visokotlačni čistač s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Održivi dizajn, koji koristi 30% recikliranih materijala, zadovoljava najviše ekološke standarde i čuva vrijedne resurse. Ekološki prihvatljivo pakiranje bez EPS-a – izrađeno od valovitog kartona sa strukturom saća – nudi robusno ublažavanje i, zahvaljujući premazu od škroba graška, štiti od ogrebotina. Automatski kolut za crijevo s oprugom pojednostavljuje rukovanje, štedi vrijeme postavljanja i povećava sigurnost rada. Uvlačiva ručka za guranje i integrirane mogućnosti pohrane osiguravaju visoku prenosivost i kompaktno skladištenje. Snažna aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra i automatskim rasterećenjem tlaka osigurava dugi vijek trajanja. Dodatna oprema uključuje 1 litru RM 82N s kopljem za pjenu, LED svjetlo mlaznice i eco! booster. Integrirani držač EASY!Lock TR20 pruža prostor za dodatnu opremu. Izravan pristup pumpi i električnoj kutiji pojednostavljuje održavanje i servisiranje.
Značajke i prednosti
Automatski kolut za crijevo s oprugomMaksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom. Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva. Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Visokokvalitetni pribor1 litra deterdženta RM 82N i mlaznica za pjenu. eco!Booster za brzo i nježno čišćenje. Svjetlo mlaznice za uvjete slabog osvjetljenja.
Značajke održivostiDizajn s 30% reciklirane plastike¹⁾. Ambalaža bez EPS-a: pruža robusnu, ekološki prihvatljivu zaštitu od valovitog kartona sa saćastom strukturom i štiti osjetljive površine zahvaljujući premazu otpornom na ogrebotine od graškovog škroba. eco!Booster povećava učinkovitost čišćenja uz uštedu vode i energije.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Izravan i jednostavan pristup pumpi.
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
Velika mobilnost
- Kompaktni stroj sa smanjenim prostornim zahtjevima zahvaljujući ručki koja se može uvući pritiskom na gumb.
- Jednostavno skladištenje u servisnim vozilima.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|Crna
|Težina (s priborom) (kg)
|49,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|53,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- eco!Booster
- Servo kontrola
- Brza spojka
- Raspršivač (mlaznica) za pjenu
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
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