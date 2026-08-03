Crni visokotlačni čistač HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 30% reciklirane plastike¹⁾ i s ekskluzivnom dodatnom opremom, kompaktan je, snažan visokotlačni čistač s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom. Održivi dizajn, koji koristi 30% recikliranih materijala, zadovoljava najviše ekološke standarde i čuva vrijedne resurse. Ekološki prihvatljivo pakiranje bez EPS-a – izrađeno od valovitog kartona sa strukturom saća – nudi robusno ublažavanje i, zahvaljujući premazu od škroba graška, štiti od ogrebotina. Automatski kolut za crijevo s oprugom pojednostavljuje rukovanje, štedi vrijeme postavljanja i povećava sigurnost rada. Uvlačiva ručka za guranje i integrirane mogućnosti pohrane osiguravaju visoku prenosivost i kompaktno skladištenje. Snažna aksijalna pumpa s 3 klipa s mjedenom glavom cilindra i automatskim rasterećenjem tlaka osigurava dugi vijek trajanja. Dodatna oprema uključuje 1 litru RM 82N s kopljem za pjenu, LED svjetlo mlaznice i eco! booster. Integrirani držač EASY!Lock TR20 pruža prostor za dodatnu opremu. Izravan pristup pumpi i električnoj kutiji pojednostavljuje održavanje i servisiranje.