Visokotlačni perač HD 8/18-4 MXA Plus Agri
Model HD 8/18-4 MXA Plus se u svakodnevnoj komercijalnoj uporabi ističe izvrsnim podacima učinkovitosti (protok vode od 760 l/h uz radni tlak od 180 bara) i prikladnim bubnjem za crijevo.
Naš kompaktni, mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 MXA Plus s hladnom vodom s 4-polnim, sporohodnim, trofaznim motorom ističe se bogatom opremom i izvedbom za jednostavno upravljanje i fleksibilnu uporabu. Integrirani bubanj za crijevo beskrajno olakšava rukovanje visokotlačnim crijevom, a inovativna i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s mjedenom glavom cilindra povećava učinkovitost prilikom čišćenja i energetsku učinkovitost za nevjerojatnih 20%, i sve to uz dugi životni vijek. Visokokvalitetne komponente zaštićene su automatskim sustavom za otpuštanje tlaka i velikim filtrom vode. Inovativna rješenja omogućuju rad bez umaranja i uštedu vremena prilikom priključka i skidanja: visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu trzaja visokotlačnog mlaza kako bi se potrebna snaga kod držanja svela na nulu, dok spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od običnih vijčanih spojeva uz jednaku robusnost i dugovječnost. Zahvaljujući pametnim rješenjima, svi dodaci uključujući opcionalnu pjenastu mlaznicu mogu se odložiti direktno na stroj za siguran transport.
Značajke i prednosti
Automatski bubanj za crijevo s oprugom
- Maksimalan komfor pri rukovanju visokotlačnim crijevom.
- Omogućuje kratka vremena opremanja brzim namatanjem i odmatanjem crijeva.
- Izbjegava spoticanje i tako povećava radnu sigurnost.
Dodatno postolje
- Povećava postolje uređaja.
- Povećava sigurnost od naginjanja u uspravnom položaju.
Promišljeno pospremanje pribora
- Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
- EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
- Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Velika mobilnost
- Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom.
- Bez problema stane u servisna vozila.
- Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Uzorita jednostavnost servisiranja
- Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja.
- Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja.
- Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
- EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
- Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
- 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|380 - 760
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Priključna snaga (kW)
|4,6
|Priključni kabel (m)
|5
|Dovod vode
|3/4″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|46,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|50,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|400 x 455 x 966
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Servo kontrola
- Brza spojka
- Raspršivač (mlaznica) za pjenu
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Flex
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
Pribor
Sredstva za čišćenje
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