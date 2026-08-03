Naš kompaktni, mobilni visokotlačni čistač HD 8/18-4 MXA Plus s hladnom vodom s 4-polnim, sporohodnim, trofaznim motorom ističe se bogatom opremom i izvedbom za jednostavno upravljanje i fleksibilnu uporabu. Integrirani bubanj za crijevo beskrajno olakšava rukovanje visokotlačnim crijevom, a inovativna i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s mjedenom glavom cilindra povećava učinkovitost prilikom čišćenja i energetsku učinkovitost za nevjerojatnih 20%, i sve to uz dugi životni vijek. Visokokvalitetne komponente zaštićene su automatskim sustavom za otpuštanje tlaka i velikim filtrom vode. Inovativna rješenja omogućuju rad bez umaranja i uštedu vremena prilikom priključka i skidanja: visokotlačni pištolj EASY!Force koristi silu trzaja visokotlačnog mlaza kako bi se potrebna snaga kod držanja svela na nulu, dok spojnice EASY!Lock za brzo otpuštanje omogućuju rukovanje koje je pet puta brže od običnih vijčanih spojeva uz jednaku robusnost i dugovječnost. Zahvaljujući pametnim rješenjima, svi dodaci uključujući opcionalnu pjenastu mlaznicu mogu se odložiti direktno na stroj za siguran transport.