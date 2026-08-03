Konstruiran za okomiti i vodoravni način rada, naš kompaktni, mobilni i vrlo učinkoviti visokotlačni čistač HD 8/18-4 M omogućuje maksimalnu fleksibilnost u uporabi. Maksimalan komfor pri tome jamče smisleni detalji, kao što je Servo Control, naš sustav za regulaciju količine vode i radnog tlaka izravno na pištolju, ili također jednostavno manevriranje i zauzimanje vrlo malo prostora. S pogonom 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem tlačnim prekidačem, nova tehnika crpke osigurava 20 posto veću snagu čišćenja i energetsku učinkovitost. Pri tome automatsko tlačno rasterećenje štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stand-by načinu rada. Rad bez umaranja te brzo opremanje i raspremanje jamče EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Na raspolaganju je više opcija transportno sigurnog pospremanja pribora izravno na uređaju.