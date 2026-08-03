Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus

Kompaktni, mobilni visokotlačni čistač bez grijanja HD 8/18-4 M s 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom i automatskim tlač. rasterećenjem. Visok učinak čišćenja i energetska učinkovitost.

Konstruiran za okomiti i vodoravni način rada, naš kompaktni, mobilni i vrlo učinkoviti visokotlačni čistač HD 8/18-4 M omogućuje maksimalnu fleksibilnost u uporabi. Maksimalan komfor pri tome jamče smisleni detalji, kao što je Servo Control, naš sustav za regulaciju količine vode i radnog tlaka izravno na pištolju, ili također jednostavno manevriranje i zauzimanje vrlo malo prostora. S pogonom 4-polnim, sporohodnim trofaznim motorom s upravljanjem tlačnim prekidačem, nova tehnika crpke osigurava 20 posto veću snagu čišćenja i energetsku učinkovitost. Pri tome automatsko tlačno rasterećenje štiti visokotlačne komponente od opterećenja u stand-by načinu rada. Rad bez umaranja te brzo opremanje i raspremanje jamče EASY!Force visokotlačni pištolj, koji koristi reaktivnu silu visokotlačnog mlaza kako bi silu držanja smanjio na nulu, kao i EASY!Lock brzi zatvarači za peterostruko brže rukovanje u usporedbi s običnim spojevima, bez gubitaka na robusnosti i dugovječnosti. Na raspolaganju je više opcija transportno sigurnog pospremanja pribora izravno na uređaju.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus: Visokokvalitetna oprema
Visokokvalitetna oprema
Automatsko tlačno rasterećenje u svrhu zaštite komponenti produljuje njihov vijek trajanja. Učinkoviti 4-polni sporohodni elektromotor. Kvalitetna cilindarska glava iz mesinga.
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus: Velika mobilnost
Velika mobilnost
Ručka koja se uvlači pritiskom gumba povećava kompaktnost uređaja i smanjuje potrebu za prostorom. Bez problema stane u servisna vozila. Integrirane mogućnosti pospremanja smanjuju vrijeme opremanja.
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus: Uzorita jednostavnost servisiranja
Uzorita jednostavnost servisiranja
Jednostavan pristup cilindarskoj glavi kroz otvorenu donju stranu uređaja. Brz pristup elektro kutiji jednostavnim skidanjem poklopca uređaja. Veliki, lako dostupni fini vodeni filtar za zaštitu pumpe od čestica nečistoće u vodi.
Rješenja koja štede snagu i vrijeme
  • EASY!Force visokotlačni pištolj za rad bez umaranja.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Odgovarajuća energetska učinkovitost
  • Novo razvijena 3-klipna aksijalna pumpa za značajno smanjenje gubitaka protoka i tlaka.
  • 20 % veći učinak čišćenja i energetska učinkovitost.
Fleksibilan rad
  • Konstruirano za rad u stojećem i ležećem položaju.
  • Maksimalna stabilnost u ležećem položaju, budući da kotači ne dodiruju pod.
Promišljeno pospremanje pribora
  • Držač za fiksiranje boce za pjenu s mlaznicom.
  • EASY!Lock TR20 dopušta pospremanje Power mlaznice ili površinskog čistača izravno na uređaj.
  • Praktičan pretinac za smještaj rotorske mlaznice.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 380 - 760
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Priključna snaga (kW) 4,6
Priključni kabel (m) 5
Dovod vode 3/4″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 41
Težina uklj. ambalažu (kg) 44,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 400 x 455 x 700

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus
Visokotlačni perač HD 8/18-4M Plus
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Područja primjene
  • Idealno prikladno za primjenu kod pranja vozila, u građevinarstvu i prijevozništvu, kao i u industriji.
Pribor
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