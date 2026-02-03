Visokotlačni perač HD 10/25-4 S
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S pruža vrhunsku kvalitetu, visoku učinkovitost i korisne sustave pomoći. Dizajniran za ergonomski rad i maksimalnu prenosivost.
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S podiže ergonomski rad na višu razinu. Praktično dizajniran pištolj za okidanje EASY!Force Advanced olakšava korištenje bez ikakve sile držanja. Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 milimetara pruža maksimalnu učinkovitost. Servo kontrola omogućuje korisniku kontrolu tlaka i količine vode izravno s okidača pištolja/koplja. Sustavi pomoći i LED zaslon statusa također poboljšavaju dizajn jednostavan za korištenje. Možete računati da će Kärcher koristiti najbolje materijale kako bi jamčio najvišu i najdugovječniju kvalitetu. Unutar stroja radi otporna klimava pumpa s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra. HD 10/25-4 S pokreće 4-polni motor male brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači aluminijskog okvira smanjuju težinu i daju laganu, ali izdržljivu šasiju, čineći utovar dizalicom opcijom. Uspravna struktura, pri čemu su motor i jedinica pumpe postavljeni u vertikalnom rasporedu, nudi maksimalnu prenosivost u praksi. Kompaktni dizajn također uključuje pametno skladištenje dodataka kao što su pretinac za odlaganje i podesive kuke.
Značajke i prednosti
Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jediniceMali otisak i proporcije koje štede prostor. Jednostavan za manevriranje i transport. Maksimalna stabilnost osigurava stabilan oslonac za stroj.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindraDugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Visoke performanse i visoka učinkovitost. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Inteligentno dizajniran servisni koncept olakšava brze operacije na licu mjestaPraktičan prikaz razine napunjenosti ulja i otvor za ispuštanje ulja integrirani u šasiju. Modularna konstrukcija, koja se sastoji od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Sustavi pomoći i LED prikaz statusa
- Integrirana elektronika za nadziranje uređaja.
- Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Pretinac za odlaganje.
- Podesive kuke, npr. za spremanje drugog koplja ili električnog kabla.
- Spremište za visokotlačno crijevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|80 - 250
|Maks. tlak (bar)
|280
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|047
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|69,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|78,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Elektronika za zaštitu motora s LED zaslonom
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primjene
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta