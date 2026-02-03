Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S podiže ergonomski rad na višu razinu. Praktično dizajniran pištolj za okidanje EASY!Force Advanced olakšava korištenje bez ikakve sile držanja. Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 milimetara pruža maksimalnu učinkovitost. Servo kontrola omogućuje korisniku kontrolu tlaka i količine vode izravno s okidača pištolja/koplja. Sustavi pomoći i LED zaslon statusa također poboljšavaju dizajn jednostavan za korištenje. Možete računati da će Kärcher koristiti najbolje materijale kako bi jamčio najvišu i najdugovječniju kvalitetu. Unutar stroja radi otporna klimava pumpa s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra. HD 10/25-4 S pokreće 4-polni motor male brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači aluminijskog okvira smanjuju težinu i daju laganu, ali izdržljivu šasiju, čineći utovar dizalicom opcijom. Uspravna struktura, pri čemu su motor i jedinica pumpe postavljeni u vertikalnom rasporedu, nudi maksimalnu prenosivost u praksi. Kompaktni dizajn također uključuje pametno skladištenje dodataka kao što su pretinac za odlaganje i podesive kuke.