Visokotlačni perač HD 10/25-4 S Classic
Robustan visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Classic za izvođenje teških poslova iz dana u dan. Super klasa u svakom pogledu: ekstremna snaga za pouzdane rezultate čišćenja.
HD 10/25-4 S Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima i uvijek impresionira svojom ekstremnom snagom. Ističe se iz gomile svojom čvrstom konstrukcijom i robusnim čeličnim okvirom. Lako se i intuitivno postavlja, a njime se brzo i bez muke radi. Svim važnim dijelovima može se pristupiti brzo i jednostavno. Visokotlačni čistač Super Class opremljen je klasičnim visokotlačnim pištoljem za strojeve iz serije HD Classic. Također ima vrhunski EASY!Lock zatvarač za brzo otpuštanje. To čini pet puta bržim postavljanje i odlaganje, štedeći vam vrijeme i gnjavažu. Integrirani filtar za vodu pouzdano štiti visokotlačnu pumpu od čestica prljavštine i zagađivača, čime se produljuje životni vijek stroja. Snažna pumpa radilice i izdržljivi materijali okosnica su visokotlačnog čistača: s glavom cilindra od mesinga i klipovima s keramičkim rukavcima. Tlak se po potrebi može podesiti na pumpi. 4-polni motor niske brzine sa sustavom zračno-vodenog hlađenja za dugotrajan i pouzdan rad.
Značajke i prednosti
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcimaVisoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Robusni čelični okvir s velikim kotačima za maksimalnu prenosivostŠtiti stroj čak i u nepovoljnim uvjetima. Jednostavan i praktičan za transport. Integrirani prostor za pohranu pribora.
Klasični pribor s EASY!Lock spojevimaBrzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Robustan i izdržljiv pribor. Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Jasan dizajn stroja
- Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
- Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
- Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda
- Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja.
- Kombinira učinkovito vodeno hlađenje sa robusnim sustavom zračnog hlađenja za maksimalnu snagu hlađenja čak i pri fluktuirajućim temperaturama okoline i temperaturama vode.
- Kompaktan dizajn za maksimalnu prenosivost.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|60 - 250
|Maks. tlak (bar/MPa)
|310 / 3,1
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|045
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|60
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|67,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|720 x 637 x 1060
Opseg isporuke
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primjene
- Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Čišćenje obloga i oblikovanje betona u građevinskom sektoru
- Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta