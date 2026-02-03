HD 10/25-4 S Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima i uvijek impresionira svojom ekstremnom snagom. Ističe se iz gomile svojom čvrstom konstrukcijom i robusnim čeličnim okvirom. Lako se i intuitivno postavlja, a njime se brzo i bez muke radi. Svim važnim dijelovima može se pristupiti brzo i jednostavno. Visokotlačni čistač Super Class opremljen je klasičnim visokotlačnim pištoljem za strojeve iz serije HD Classic. Također ima vrhunski EASY!Lock zatvarač za brzo otpuštanje. To čini pet puta bržim postavljanje i odlaganje, štedeći vam vrijeme i gnjavažu. Integrirani filtar za vodu pouzdano štiti visokotlačnu pumpu od čestica prljavštine i zagađivača, čime se produljuje životni vijek stroja. Snažna pumpa radilice i izdržljivi materijali okosnica su visokotlačnog čistača: s glavom cilindra od mesinga i klipovima s keramičkim rukavcima. Tlak se po potrebi može podesiti na pumpi. 4-polni motor niske brzine sa sustavom zračno-vodenog hlađenja za dugotrajan i pouzdan rad.