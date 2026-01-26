Visokotlačni perač HD 10/25-4 S Plus
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus impresionira visokim učinkom i kvalitetom. Sustavi pomoći i Vibrasoft rotirajuća mlaznica dizajnirani imajući na umu ergonomiju.
Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus idealan je stroj za ergonomski i jednostavan rad. Kärcher pištolj za okidanje EASY!Force Advanced čini ga ugodnim za korištenje bez ikakve sile držanja. Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja. Smanjujući pritisak na ovaj način, korisnici mogu brzo reagirati na osjetljive površine – bez potrebe za mijenjanjem cijele mlaznice. Vibrasoft rotacijska mlaznica također značajno smanjuje vibracije na cijevi za prskanje. Sustavi pomoći i LED prikaz statusa povećavaju jednostavnost korištenja. Pažljivo odabrani materijali osiguravaju nastavak vrhunske kvalitete unutar stroja Super Class. Izdržljiva voblacijska pumpa, klipovi od nehrđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u partnerstvu s 4-polnim motorom niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači okvira izrađeni od aluminija tvore laganu, ali robusnu šasiju, čineći utovar dizalicom opcijom. Za kompaktan i prenosiv dizajn, motor i jedinica pumpe montirani su okomito u uspravnom položaju. Stroj također ima spremište za dodatke u obliku pretinca za odlaganje i podesive kuke.
Značajke i prednosti
Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jediniceMali otisak i proporcije koje štede prostor. Jednostavan za manevriranje i transport. Maksimalna stabilnost osigurava stabilan oslonac za stroj.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindraDugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Visoke performanse i visoka učinkovitost. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Ergonomski Vibrasoft čistač prljavštineSmanjuje vibracije do 30%. Smanjuje glasnoću i razinu buke. Rotacijska mlaznica olakšava naporan rad opsežnih zadataka čišćenja.
Sustavi pomoći i LED prikaz statusa
- Integrirana elektronika za nadziranje uređaja.
- Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
- Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
Inteligentno dizajniran servisni koncept olakšava brze operacije na licu mjesta
- Okretna glava pumpe.
- Praktičan prikaz razine napunjenosti ulja i otvor za ispuštanje ulja integrirani u šasiju.
- Modularna konstrukcija, koja se sastoji od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Pretinac za odlaganje.
- Podesive kuke, npr. za spremanje drugog koplja ili električnog kabla.
- Spremište za visokotlačno crijevo.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|376 / 424
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500 - 1000
|Dolazna temperatura (°C)
|60
|Radni tlak (bar)
|80 - 250
|Maks. tlak (bar/MPa)
|280 / 2,8
|Priključna snaga (kW)
|8,8
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|047
|Dovod vode
|1″
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|70,3
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|78,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Ručni pištolj za prskanje s mekom drškom
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Čistač prljavštine
- Servo kontrola
Oprema
- Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
- Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
- Isključivanje tlaka
- Integrirani fini vodeni filtar
- Kontrolno staklo za razinu ulja
- Ulaz za vodu od mesinga
Videos
Područja primjene
- Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
- Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
- Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
- Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
- Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta