Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus idealan je stroj za ergonomski i jednostavan rad. Kärcher pištolj za okidanje EASY!Force Advanced čini ga ugodnim za korištenje bez ikakve sile držanja. Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja. Smanjujući pritisak na ovaj način, korisnici mogu brzo reagirati na osjetljive površine – bez potrebe za mijenjanjem cijele mlaznice. Vibrasoft rotacijska mlaznica također značajno smanjuje vibracije na cijevi za prskanje. Sustavi pomoći i LED prikaz statusa povećavaju jednostavnost korištenja. Pažljivo odabrani materijali osiguravaju nastavak vrhunske kvalitete unutar stroja Super Class. Izdržljiva voblacijska pumpa, klipovi od nehrđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u partnerstvu s 4-polnim motorom niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači okvira izrađeni od aluminija tvore laganu, ali robusnu šasiju, čineći utovar dizalicom opcijom. Za kompaktan i prenosiv dizajn, motor i jedinica pumpe montirani su okomito u uspravnom položaju. Stroj također ima spremište za dodatke u obliku pretinca za odlaganje i podesive kuke.