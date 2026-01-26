Visokotlačni perač HD 10/25-4 S Plus

Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus impresionira visokim učinkom i kvalitetom. Sustavi pomoći i Vibrasoft rotirajuća mlaznica dizajnirani imajući na umu ergonomiju.

Visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 10/25-4 S Plus idealan je stroj za ergonomski i jednostavan rad. Kärcher pištolj za okidanje EASY!Force Advanced čini ga ugodnim za korištenje bez ikakve sile držanja. Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja. Smanjujući pritisak na ovaj način, korisnici mogu brzo reagirati na osjetljive površine – bez potrebe za mijenjanjem cijele mlaznice. Vibrasoft rotacijska mlaznica također značajno smanjuje vibracije na cijevi za prskanje. Sustavi pomoći i LED prikaz statusa povećavaju jednostavnost korištenja. Pažljivo odabrani materijali osiguravaju nastavak vrhunske kvalitete unutar stroja Super Class. Izdržljiva voblacijska pumpa, klipovi od nehrđajućeg čelika i glava cilindra od mesinga rade u partnerstvu s 4-polnim motorom niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda. Integrirani nosači okvira izrađeni od aluminija tvore laganu, ali robusnu šasiju, čineći utovar dizalicom opcijom. Za kompaktan i prenosiv dizajn, motor i jedinica pumpe montirani su okomito u uspravnom položaju. Stroj također ima spremište za dodatke u obliku pretinca za odlaganje i podesive kuke.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 10/25-4 S Plus: Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jedinice
Koncept kompaktnog uspravnog dizajna koji se temelji na okomitom rasporedu motora i pumpne jedinice
Mali otisak i proporcije koje štede prostor. Jednostavan za manevriranje i transport. Maksimalna stabilnost osigurava stabilan oslonac za stroj.
Visokotlačni perač HD 10/25-4 S Plus: 4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda, robusnom pumpom s klipovima od nehrđajućeg čelika i mjedenom glavom cilindra
Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Visoke performanse i visoka učinkovitost. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Visokotlačni perač HD 10/25-4 S Plus: Ergonomski Vibrasoft čistač prljavštine
Ergonomski Vibrasoft čistač prljavštine
Smanjuje vibracije do 30%. Smanjuje glasnoću i razinu buke. Rotacijska mlaznica olakšava naporan rad opsežnih zadataka čišćenja.
Sustavi pomoći i LED prikaz statusa
  • Integrirana elektronika za nadziranje uređaja.
  • Isključenje u slučaju previsokog/preniskog napona.
  • Isključenje u slučaju propuštanja ili ispada faze.
Inteligentno dizajniran servisni koncept olakšava brze operacije na licu mjesta
  • Okretna glava pumpe.
  • Praktičan prikaz razine napunjenosti ulja i otvor za ispuštanje ulja integrirani u šasiju.
  • Modularna konstrukcija, koja se sastoji od pumpe, motora i upravljačkog ormara.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Pretinac za odlaganje.
  • Podesive kuke, npr. za spremanje drugog koplja ili električnog kabla.
  • Spremište za visokotlačno crijevo.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 376 / 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 80 - 250
Maks. tlak (bar/MPa) 280 / 2,8
Priključna snaga (kW) 8,8
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 047
Dovod vode 1″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 70,3
Težina uklj. ambalažu (kg) 78,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 607 x 518 x 1063

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Ručni pištolj za prskanje s mekom drškom
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Premium kvaliteta
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Čistač prljavštine
  • Servo kontrola

Oprema

  • Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
  • Aksijalna pumpa s tri klipa: s klipom od plemenitog čelika
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani fini vodeni filtar
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Područja primjene
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
  • Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
  • Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
  • Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta
Pribor
Sredstva za čišćenje
