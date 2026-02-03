HD 10/25-4 SXA Plus visokotlačni čistač s hladnom vodom dizajniran je imajući na umu najbolju kvalitetu i ergonomiju. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj uklanja sve sile držanja. Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja. To znači da se pritisak može prilagoditi tako da odgovara osjetljivim površinama – bez potrebe za mijenjanjem mlaznice ili podešavanja na samom stroju. Vibrasoft rotacijska mlaznica prigušuje buku i vibracije. Sustav pomoći i LED zaslon pružaju jasne informacije. Stroj Super Class izdvaja se iz gomile svojom izvrsnom izradom i najkvalitetnijim materijalima. U srcu leži izdržljiva klima pumpa s klipovima od nehrđajućeg čelika i mesinganom glavom cilindra. 4-polni motor niske brzine sa sustavom zračno-vodenog hlađenja snažan je i napravljen da traje. Integrirani nosači aluminijskog okvira tvore laganu šasiju, pogodnu za utovar kranom. Uspravni stil konstrukcije s vertikalnim motorom i jedinicom pumpe čini stroj kompaktnim i prenosivim. Također ima Ultra Guard visokotlačno crijevo s Teflon® premazom i dovoljno prostora za pohranu pribora, kao i automatski kolut crijeva za namotavanje i odmatanje.