Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic

Robusni visokotlačni čistač s hladnom vodom HD 13/18-4 S Classic napravljen je za izvođenje teških poslova iz dana u dan. Super klasa u svakom pogledu: ekstremna snaga za pouzdane rezultate.

HD 13/18-4 S Classic visokotlačni čistač s hladnom vodom dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima i uvijek impresionira svojom ekstremnom snagom. Ističe se iz gomile svojom čvrstom konstrukcijom i robusnim čeličnim okvirom. Lako se i intuitivno postavlja, a njime se brzo i bez muke radi. Svim važnim dijelovima može se pristupiti brzo i jednostavno. Visokotlačni čistač Super Class opremljen je visokotlačnim pištoljem Classic za strojeve iz serije HD Classic. Također ima vrhunski EASY!Lock zatvarač za brzo otpuštanje. To čini pet puta bržim postavljanje i odlaganje, štedeći vam vrijeme i gnjavažu. Integrirani filtar za vodu pouzdano štiti visokotlačnu pumpu od čestica prljavštine i zagađivača, čime se produljuje životni vijek stroja. Snažna pumpa radilice i izdržljivi materijali okosnica su visokotlačnog čistača: s glavom cilindra od mesinga i klipovima s keramičkim rukavcima. Tlak se po potrebi može podešavati na pumpi. 4-polni motor niske brzine sa sustavom zračno-vodenog hlađenja za dugotrajan i pouzdan rad.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic: Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Snažna i robusna pumpa radilice s mjedenom glavom cilindra i klipovima s keramičkim rukavcima
Visoke performanse i visoka učinkovitost. Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja. Sa značajkom usisavanja i temperaturom vode do 60 °C.
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic: Robusni čelični okvir s velikim kotačima za maksimalnu prenosivost
Robusni čelični okvir s velikim kotačima za maksimalnu prenosivost
Štiti stroj čak i u nepovoljnim uvjetima. Jednostavan i praktičan za transport. Integrirani prostor za pohranu pribora.
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic: Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Klasični pribor s EASY!Lock spojevima
Brzo postavljanje i pakiranje plus jednostavna zamjena pribora. Robustan i izdržljiv pribor. Jednostavan i intuitivan za rukovanje.
Jasan dizajn stroja
  • Integrirani filtar za vodu može se ukloniti i očistiti bez alata.
  • Tlak i količina vode mogu se podešavati na samoj pumpi.
  • Razina punjenja i kvaliteta ulja mogu se lako provjeriti pomoću kontrolnog stakla i mjerne šipke.
4-polni motor niske brzine sa sustavom hlađenja zrak-voda
  • Dugi vijek trajanja i niski troškovi održavanja.
  • Kombinira učinkovito vodeno hlađenje sa robusnim sustavom zračnog hlađenja za maksimalnu snagu hlađenja čak i pri fluktuirajućim temperaturama okoline i temperaturama vode.
  • Kompaktan dizajn za maksimalnu prenosivost.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 376 / 424
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 700 - 1300
Dolazna temperatura (°C) 60
Radni tlak (bar) 50 - 180
Maks. tlak (bar/MPa) 240 / 2,4
Priključna snaga (kW) 8,8
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 075
Dovod vode 1″
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 60
Težina uklj. ambalažu (kg) 67,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 720 x 637 x 1060

Opseg isporuke

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • Pumpa s koljenastom osovinom s keramičkim klipovima
  • Četveropolni trofazni motor s hlađenjem zrakom i vodom
  • Isključivanje tlaka
  • Integrirani fini vodeni filtar
  • Kontrolno staklo za razinu ulja
  • Ulaz za vodu od mesinga
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic
Visokotlačni perač HD 13/18-4 S Classic
Videos
Područja primjene
  • Čišćenje štala za životinje u poljoprivredi
  • Čišćenje traktora, strojeva i oruđa u poljoprivredi
  • Čišćenje obloga i oblikovanje betona u građevinskom sektoru
  • Strojevi i oprema za čišćenje na gradilištu, kao što su miješalice za cement, skele, utovarivači na kotačima, kopači ili pumpe za beton
  • Proizvodni strojevi za čišćenje u industriji, kao što su lakirnice, u proizvodnji hrane ili u proizvodnom sektoru
  • Čišćenje vozila u transportnom sektoru, kao što su kamioni, brodovi, avioni ili autobusi
  • Čišćenje zajedničkih prostora kao što su javni trgovi, prilazi, fontane ili parkirališta
Pribor
Sredstva za čišćenje
