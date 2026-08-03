HDS Trailer HDS 13/20 De Tr1
Trailer HDS 13/20 s tlakom od 200 bara je mobilno, autonomno rješenje za visokotl. čišćenje vrućom vodom. Idealan je za svakodn. primjenu u komunalnom području kao i u industriji i u građev.
Visokotlačni čistač s vrućom vodom na kolicima HDS 13/20 proizvodi tlak od 200 bara te je sinonim za iznimnu mobilnost i autonomnu primjenu. Uređaj se odlikuje visokom učinkovitošću, pouzdanošću i praktičnim servisom, a uz to je i vrlo jednostavan i komforan za rukovanje. HDS 13/20 može se slobodno konfigurirati pa je stoga iznimno fleksibilan. Uređaj je idealan za različite primjene, na primjer u graditeljstvu, u industriji ili na komunalnom području.
Značajke i prednosti
Maksimalna učinkovitostDokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika. Rekuperacija topline korištenjem otpadne topline motora. Ekološki neškodljiv rad i mali pogonski troškovi zahvaljujući Kärcher eco!efficiency modusu.
Jednostavno rukovanjeKomforno rukovanje putem središnje biračke sklopke. Brza priprema za rad i raspremanje zahvaljujući 2 opcionalna bubnja za crijevo u području rukovanja. Velike i sigurne mogućnosti odlaganja zaštitne opreme, pribora i sredstava za čišćenje.
Autonomno korištenjeVeliki spremnik za vodu zapremine 500 l za čišćenja do 30 minuta uz punu snagu vode. Sa spremnikom za dizelsko gorivo zapremine 100 l- idealno za duge uporabe. Snažni Yanmar dizelski motori omogućuju autonoman rad bez eksternog izvora električne energije.
Visoka fleksibilnost
- Zahvaljujući mogućnosti konfiguriranja, svaki Trailer moguće je sastaviti prema željama kupca.
- Dostupno u Skid ili Cab varijanti za mobilnu primjenu kao prikolica ili kao stacionarno rješenje.
- Veliki poklopac serviseru olakšava pristup tehnici.
Jednostavno servisiranje
- Promišljeni servisni softver za brzo dijagnosticiranje greške u slučaju servisiranja.
- Pouzdane kvalitetne Kärcher komponente jamče dug životni vijek.
- U vozilu: sustav omekšavanja vode za zaštitu grijača od oštećenja zbog kamenca.
Pouzdanost
- Brojne sigurnosne funkcije štite HDS Trailer od oštećenja u slučaju pogreške.
- Ugrađeni modus za zaštitu od smrzavanja za zaštitu svih komponenti u slučaju niskih vanjskih temperatura.
- Dokazana i visokoučinkovita tehnologija plamenika.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Diesel
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Snaga motora (kW/ks)
|19 / 26
|Protok (l/h)
|900 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|8,2
|Težina (s priborom) (kg)
|945
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Visokotlačno crijevo: 30 m
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
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Područja primjene
- Komunalna primjena (čišćenje javnih mjesta, prometnica, odstranjivanje grafita i žvakaćih guma)
- Graditeljstvo (čišćenje građevinskih strojeva, skela, oplata, opreme)
- Industrijsko čišćenje (odstranjivanje lakova, zaštitnih slojeva, čišćenje strojeva, dijelova i opreme)
Configurable components
Kolut za niskotlačno crijevo ima kapacitet crijeva do 30 metara, uključujući niskotlačno crijevo od 30 metara. Ostale prednosti: udobna ručica, velika fleksibilnost pri punjenju prikolice i mogućnost jednostavne i povoljne zaštite crijeva od mraza.
Maksimalna fleksibilnost tijekom čišćenja pod visokim pritiskom: zahvaljujući znatno proširenom radnom radijusu, prikladan komplet za pričvršćivanje koluta za visokotlačno crijevo za prikolicu HDS tvrtke Kärcher može smjestiti do 50 metara visokotlačnog crijeva, što omogućuje da se zadatci čišćenja izvode na velikim udaljenostima od prikolice i štititi crijevo tijekom skladištenja i transporta.
Umjesto koluta za niskotlačno crijevo može se koristiti kolut za visokotlačno crijevo. To omogućuje da 2 korisnika rade istodobno. Tu je i veliki raspon zahvaljujući kapacitetu crijeva od 50 metara. Visokotlačno crijevo se mora naručiti posebno.
Rad s dvostrukom mlaznicom omogućuje udoban rad 2 korisnika. Za konfiguraciju sa samo 1 kolutom za visokotlačno crijevo, drugo crijevo se može pričvrstiti na prikolicu u bilo kojem trenutku. Za konfiguraciju s 2 koluta za visokotlačna crijeva, moguće je da svaki korisnik neovisno jedan o drugome radi s kolutom za crijevo.
Osnovni stroj u kliznoj verziji ima okvir, bez zaštitnog poklopca i spremnika za vodu. Stroj iznimno štedi prostor, uključujući spremnik za vodu od 20 litara.
Izvedba s kabinom uključuje spremnik za vodu i veliki spremnik za gorivo i može se koristiti u fiksnom položaju ili kao sklop na vozilu, poput pick-upa, platforme ili kombija. Poklopci pouzdano štite tehničke komponente i upravljačku ploču od vanjskih utjecaja. Osnovni stroj s poklopcem i spremnikom za vodu je bez vučne rude.
Izvedba s prikolicom nije samo mobilna i kompaktna, već impresionira visokim stupnjem fleksibilnosti i potpuno je samodostatna zahvaljujući vodi i gorivu u vozilu. Osnovni stroj opremljen je poklopcem, spremnikom za vodu, šasijom i rudom.
Amortizeri za izvedbu s prikolicom povećavaju stabilnost vožnje i preduvjet su za odobrenje prikolice pri većim brzinama vožnje.
Regulacija brzine za Kärcher HDS prikolice: ergonomska poluga plina omogućuje jednostavnu kontrolu brzine motora i tlaka do 200 bara za rad na pari ili uklanjanje korova.
Način rada s parom omogućuje rad u parnom stupnju do temperature vode od 155 °C. Posebno prikladan za čišćenje i dezinfekciju većih površina, jer visoke temperature također pouzdano uklanjaju tvrdokornu prljavštinu i neutraliziraju razne patogene.
Način rada za uklanjanje korova stvara konstantno visoke temperature za učinkovito uklanjanje korova i također je ekološki prihvatljiv. Ne koriste se kemikalije, a voda se zagrijava na više od 90 °C.