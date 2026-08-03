Visokotlačni čistač s vrućom vodom na kolicima HDS 13/20 proizvodi tlak od 200 bara te je sinonim za iznimnu mobilnost i autonomnu primjenu. Uređaj se odlikuje visokom učinkovitošću, pouzdanošću i praktičnim servisom, a uz to je i vrlo jednostavan i komforan za rukovanje. HDS 13/20 može se slobodno konfigurirati pa je stoga iznimno fleksibilan. Uređaj je idealan za različite primjene, na primjer u graditeljstvu, u industriji ili na komunalnom području.