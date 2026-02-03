Visokotlačni perač HDS 6/15 C
Jednofazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi s 3-klipnom pumpom, eco!efficiency modom, intuitivnim upravljanjem na jednoj tipci i EASY!Force Advanced pištoljem.
Kvaliteta, ergonomija i lakoća korištenja: HDS 6/15 C je snažan jednofazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi sa zrakom hlađenim motorom, ekonomičnim načinom rada eco!efficiency i intuitivnim upravljanjem jednim gumbom. Robusna aksijalna pumpa s tri keramička klipa stvara potreban tlak. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj s patentiranom tehnologijom mlaznice i čeličnom cijevi dugom preko 1 metra, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima čine ergonomski rad. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije za rad bez zamora. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zadatku. HDS 6/15 C koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje mogućnosti za pohranjivanje pribora.
Značajke i prednosti
Velika ekonomičnost
- eco!efficiency način rada – ekonomičan i ekološki prihvatljiv, čak i tijekom duljih razdoblja korištenja.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO₂ za 20%.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
- Patentirana Kärcher snaga mlaznice može ponuditi do 40 posto veći udarni učinak od konvencionalnih mlaznica.
Pogonska sigurnost
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Pouzdanost
- Sustav za omekšavanje vode za zaštitu izmjenjivača grijanja od oštećenja kamencem.
- Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Kvačice za pospremanje mrežnog kabela i visokotlačnog crijeva.
- Integrirano skladište za mlaznice.
- Integrirani držač prskalice za transport.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
- Veliki otvor spremnika s nastavkom za ulijevanje.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
- Integrirana prekretna naprava za jednostavno prekretanje kod prelaska preko povišenja.
- Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|260 - 560
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Maks. tlak (bar)
|200
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|3,4
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|3,1
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|2,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|15
|Težina (s priborom) (kg)
|101,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|110
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1066 x 650 x 920
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Isključivanje tlaka
- Integrirani spremnik za gorivo i deterdžent
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja