Kvaliteta, ergonomija i lakoća korištenja: HDS 6/15 C je snažan jednofazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi sa zrakom hlađenim motorom, ekonomičnim načinom rada eco!efficiency i intuitivnim upravljanjem jednim gumbom. Robusna aksijalna pumpa s tri keramička klipa stvara potreban tlak. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj s patentiranom tehnologijom mlaznice i čeličnom cijevi dugom preko 1 metra, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima čine ergonomski rad. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije za rad bez zamora. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zadatku. HDS 6/15 C koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje mogućnosti za pohranjivanje pribora.