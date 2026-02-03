Snažni 3-fazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi: HDS 7/16 C sa snažnim zrakom hlađenim motorom s načinom rada eco!efficiency. Robusna aksijalna pumpa s tri keramička klipa stvara visoki tlak. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj s patentiranom tehnologijom mlaznice i EASY!Lock brzim zatvaračima čine ergonomski rad. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. Tlak i protok vode mogu se prilagoditi ovisno o zadatku. HDS 7/16 C koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje integrirane mogućnosti za pohranjivanje pribora.