Visokotlačni perač HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, najsnažniji 3-fazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi s eco!efficiency i parnim stupnjem, 3-klipnom aksijalnom pumpom i EASY!Force Advanced pištoljem.
Najsnažniji 3-fazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi: HDS 8/18-4 C s eco!efficiency i parnim stupnjem impresionira svojom ergonomijom i lakoćom korištenja. Njegov snažan 4-polni motor je vodeno hlađen. Robusna aksijalna pumpa s tri keramička klipa stvara visoki tlak. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj sa servo kontrolom za jednostavno podešavanje tlaka i protoka vode, patentirana tehnologija mlaznica i EASY!Lock brzi zatvarači čine rad ergonomskim. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. HDS 8/18-4 C koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje integrirane mogućnosti za pohranjivanje pribora.
Značajke i prednosti
Velika ekonomičnost
- eco!efficiency način rada – ekonomičan i ekološki prihvatljiv, čak i tijekom duljih razdoblja korištenja.
- Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO₂ za 20%.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Pogonska sigurnost
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Pouzdanost
- Sustav za omekšavanje vode za zaštitu izmjenjivača grijanja od oštećenja kamencem.
- Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
- Kvačice za pospremanje mrežnog kabela i visokotlačnog crijeva.
- Integrirano skladište za mlaznice.
- Integrirani držač prskalice za transport.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
- Veliki otvor spremnika s nastavkom za ulijevanje.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
- Integrirana prekretna naprava za jednostavno prekretanje kod prelaska preko povišenja.
- Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 800
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maks. tlak (bar)
|220
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Priključna snaga (kW)
|6
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,2
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|4,2
|Priključni kabel (m)
|5
|Veličina mlaznice
|025
|Spremnik za gorivo (l)
|15
|Težina (s priborom) (kg)
|119,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|131,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1066 x 650 x 920
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Sustav mekog prigušivanja (SDS)
- Isključivanje tlaka
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja