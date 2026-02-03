Visokotlačni perač HDS 8/18-4 C

HDS 8/18-4 C, najsnažniji 3-fazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi s eco!efficiency i parnim stupnjem, 3-klipnom aksijalnom pumpom i EASY!Force Advanced pištoljem.

Najsnažniji 3-fazni visokotlačni čistač s toplom vodom u kompaktnoj klasi: HDS 8/18-4 C s eco!efficiency i parnim stupnjem impresionira svojom ergonomijom i lakoćom korištenja. Njegov snažan 4-polni motor je vodeno hlađen. Robusna aksijalna pumpa s tri keramička klipa stvara visoki tlak. EASY!Force Advanced visokotlačni pištolj sa servo kontrolom za jednostavno podešavanje tlaka i protoka vode, patentirana tehnologija mlaznica i EASY!Lock brzi zatvarači čine rad ergonomskim. Sustav mekog prigušivanja (SDS) smanjuje vibracije. Tehnologija tople vode učinkovito razgrađuje čak i maziva i smanjuje upotrebu deterdženata koji se precizno doziraju iz spremnika od 15,5 litara. HDS 8/18-4 C koji se lako održava dizajniran je za svakodnevnu upotrebu u teškim uvjetima. Mogućnost uklanjanja kamenca, filter za vodu i sigurnosni ventil štite tehnologiju. Robusna šasija štiti od udaraca, dok veliki kotači i upravljački kotačići nude visoku sposobnost manevriranja. Postoje integrirane mogućnosti za pohranjivanje pribora.

Značajke i prednosti
Velika ekonomičnost
  • eco!efficiency način rada – ekonomičan i ekološki prihvatljiv, čak i tijekom duljih razdoblja korištenja.
  • Smanjuje potrošnju goriva i emisiju CO₂ za 20%.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
Pouzdanost
  • Sustav za omekšavanje vode za zaštitu izmjenjivača grijanja od oštećenja kamencem.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Kvačice za pospremanje mrežnog kabela i visokotlačnog crijeva.
  • Integrirano skladište za mlaznice.
  • Integrirani držač prskalice za transport.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
  • Veliki otvor spremnika s nastavkom za ulijevanje.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za jednostavno prekretanje kod prelaska preko povišenja.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Intuitivno rukovanje putem velikog prekidača s jednom tipkom.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 800
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak (bar) 220
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Priključna snaga (kW) 6
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,2
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 4,2
Priključni kabel (m) 5
Veličina mlaznice 025
Spremnik za gorivo (l) 15
Težina (s priborom) (kg) 119,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 131,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1066 x 650 x 920

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • Isključivanje tlaka
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
