Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M

Jednostavan, snažan visokotlačni čistač s toplom vodom s 4-polnim, vodom hlađenim električnim motorom, ekonomičnim eco!efficiency načinom rada i 2 spremnika za deterdžent.

HDS 10/21-4 M jedan je od najsnažnijih visokotlačnih čistača toplom vodom u srednjoj klasi, a također impresionira svojom sofisticiranom ergonomijom i visokom razinom jednostavnosti korištenja. Njegov 4-polni, vodom hlađeni elektromotor male brzine, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom i ekonomični način rada eco!efficiency istovremeno osiguravaju maksimalnu učinkovitost i pouzdan, ekonomičan rad. EASY!Force Advanced HP pištolj za okidanje koji štedi energiju sa servo kontrolom i 1050 milimetara dugačkim raspršivačem s patentiranom tehnologijom mlaznice, kao i EASY!Lock brzi zatvarači također su uključeni kao standard za korištenje bez umaranja i uz maksimalnu uštedu vremena. Impresivni su i mnogi drugi detalji o opremi i performansama, poput 2 spremnika za deterdžent, praktičnog koncepta mobilnosti, opsežne sigurnosne tehnologije, jednostavnog rada sa samo jednim prekidačem ili pametnih opcija za pohranu dodatne opreme.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M: Velika ekonomičnost
Velika ekonomičnost
U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M: Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja. Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja. Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Visokotlačni perač HDS 10/21-4 M: Maksimalna učinkovitost
Maksimalna učinkovitost
Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
  • Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje.
  • Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Jedan prekidač za sve funkcije uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1000
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Priključna snaga (kW) 8
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 7,3
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 5,8
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 160,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 170,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Funkcija deterdženta: Spremnik 20 + 10 l
  • ANTI!Twist
  • Spremnici za deterdžent, zaštitu od kamenca i gorivo koji se mogu puniti izvana
  • Kontrolna traka sa svjetlom zaslona
  • Isključivanje tlaka
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
