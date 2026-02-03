HDS 10/21-4 M jedan je od najsnažnijih visokotlačnih čistača toplom vodom u srednjoj klasi, a također impresionira svojom sofisticiranom ergonomijom i visokom razinom jednostavnosti korištenja. Njegov 4-polni, vodom hlađeni elektromotor male brzine, robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom i ekonomični način rada eco!efficiency istovremeno osiguravaju maksimalnu učinkovitost i pouzdan, ekonomičan rad. EASY!Force Advanced HP pištolj za okidanje koji štedi energiju sa servo kontrolom i 1050 milimetara dugačkim raspršivačem s patentiranom tehnologijom mlaznice, kao i EASY!Lock brzi zatvarači također su uključeni kao standard za korištenje bez umaranja i uz maksimalnu uštedu vremena. Impresivni su i mnogi drugi detalji o opremi i performansama, poput 2 spremnika za deterdžent, praktičnog koncepta mobilnosti, opsežne sigurnosne tehnologije, jednostavnog rada sa samo jednim prekidačem ili pametnih opcija za pohranu dodatne opreme.