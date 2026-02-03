Visokotlačni perač HDS 9/20-4 M Classic
Pouzdan visokotlačni čistač s toplom vodom, jednostavan za rukovanje, s izvrsnim omjerom cijene i učinka i opremljen visokokvalitetnom pumpom kao i robusnim cjevastim čeličnim okvirom.
Zahvaljujući provjerenim i posebno snažnim i pouzdanim komponentama, Kärcher visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 9/20-4 M Classic odlikuje jednostavnim rukovanjem, lakoćom održavanja i najboljim rezultatima čišćenja. Robusna pumpa, zaštićena od onečišćenja filtrom za vodu, i 4-polni električni motor niske brzine osiguravaju visoku učinkovitost i dugotrajan rad. Zahvaljujući otvorenom dizajnu, svim bitnim komponentama vrlo je lako pristupiti, dok maksimalnu zaštitu osigurava čvrst okvir od cjevastog čelika. To čini HDS 9/20-4 M Classic prikladnim za najzahtjevnije primjene pod teškim uvjetima, kao što su na gradilištima ili u poljoprivredi. Integrirane kuke za dizalicu i veliki kotači otporni na probijanje olakšavaju transport do i od gradilišta. Stroj iz srednje klase također je opremljen provjerenim klasičnim visokotlačnim pištoljem, spremnikom goriva od 30 litara za vrlo duge primjene čišćenja i praktičnim opcijama za pohranjivanje pribora kao standard.
Značajke i prednosti
Robusno i dugovječnoRobustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
PouzdanostRobusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu.
Učinkovita konstrukcija plamenikaVisok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Velika mobilnost
- Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
- S kukom za kran za jednostavan transport.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|300 - 900
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|7
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|5,8
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|4,7
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|30
|Težina (s priborom) (kg)
|124
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|134
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1075 x 722 x 892
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: Standard
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
Oprema
- ANTI!Twist
- Isključivanje tlaka
- Utikač s promjenom pola (3~)
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja