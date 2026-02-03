Visokotlačni perač HDS 9/20-4 M Classic

Pouzdan visokotlačni čistač s toplom vodom, jednostavan za rukovanje, s izvrsnim omjerom cijene i učinka i opremljen visokokvalitetnom pumpom kao i robusnim cjevastim čeličnim okvirom.

Zahvaljujući provjerenim i posebno snažnim i pouzdanim komponentama, Kärcher visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 9/20-4 M Classic odlikuje jednostavnim rukovanjem, lakoćom održavanja i najboljim rezultatima čišćenja. Robusna pumpa, zaštićena od onečišćenja filtrom za vodu, i 4-polni električni motor niske brzine osiguravaju visoku učinkovitost i dugotrajan rad. Zahvaljujući otvorenom dizajnu, svim bitnim komponentama vrlo je lako pristupiti, dok maksimalnu zaštitu osigurava čvrst okvir od cjevastog čelika. To čini HDS 9/20-4 M Classic prikladnim za najzahtjevnije primjene pod teškim uvjetima, kao što su na gradilištima ili u poljoprivredi. Integrirane kuke za dizalicu i veliki kotači otporni na probijanje olakšavaju transport do i od gradilišta. Stroj iz srednje klase također je opremljen provjerenim klasičnim visokotlačnim pištoljem, spremnikom goriva od 30 litara za vrlo duge primjene čišćenja i praktičnim opcijama za pohranjivanje pribora kao standard.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 9/20-4 M Classic: Robusno i dugovječno
Robusno i dugovječno
Robustan okvir od čeličnih cijevi uređaj sigurno štiti od oštećenja. Dobra dostupnost za jednostavno servisiranje i održavanje.
Visokotlačni perač HDS 9/20-4 M Classic: Pouzdanost
Pouzdanost
Robusna pumpa dokazane Kärcher kvalitete. Dokazana tehnika sigurnosti kao što su termostatski i sigurnosni ventil te filtar za vodu.
Visokotlačni perač HDS 9/20-4 M Classic: Učinkovita konstrukcija plamenika
Učinkovita konstrukcija plamenika
Visok stupanj učinkovitosti s niskim emisijama i dug životni vijek. Dugotrajne primjene zahvaljujući spremniku goriva od 30 l. U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode.
Velika mobilnost
  • Veliki kotači otporni na probijanje za sigurno manevriranje na neravnim površinama.
  • S kukom za kran za jednostavan transport.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 300 - 900
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) maks. 80
Priključna snaga (kW) 7
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 5,8
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 4,7
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 30
Težina (s priborom) (kg) 124
Težina uklj. ambalažu (kg) 134
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1075 x 722 x 892

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: Standard
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 315 bara
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica

Oprema

  • ANTI!Twist
  • Isključivanje tlaka
  • Utikač s promjenom pola (3~)
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
