Zahvaljujući provjerenim i posebno snažnim i pouzdanim komponentama, Kärcher visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 9/20-4 M Classic odlikuje jednostavnim rukovanjem, lakoćom održavanja i najboljim rezultatima čišćenja. Robusna pumpa, zaštićena od onečišćenja filtrom za vodu, i 4-polni električni motor niske brzine osiguravaju visoku učinkovitost i dugotrajan rad. Zahvaljujući otvorenom dizajnu, svim bitnim komponentama vrlo je lako pristupiti, dok maksimalnu zaštitu osigurava čvrst okvir od cjevastog čelika. To čini HDS 9/20-4 M Classic prikladnim za najzahtjevnije primjene pod teškim uvjetima, kao što su na gradilištima ili u poljoprivredi. Integrirane kuke za dizalicu i veliki kotači otporni na probijanje olakšavaju transport do i od gradilišta. Stroj iz srednje klase također je opremljen provjerenim klasičnim visokotlačnim pištoljem, spremnikom goriva od 30 litara za vrlo duge primjene čišćenja i praktičnim opcijama za pohranjivanje pribora kao standard.