Standardno opremljen visokokvalitetnim komponentama, kao što je vodeno hlađeni sporohodni 4-polni električni motor, kao i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, HDS 12/18-4 S topla voda Kärcher visokotlačni čistač ima visoku pouzdanost. Osim toga, stroj iz super klase nadahnjuje korisnike rukovanjem bez napora zahvaljujući intuitivnom upravljanju jednim gumbom, ergonomskom spremištu pribora i štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje s 1050 milimetara dugačkim cijevima za prskanje i servo kontrolom. Dva spremnika deterdženta s preciznim opcijama doziranja, ekonomični način rada eco!efficiency i optimizirana konstrukcija plamenika omogućuju vrlo ekonomične primjene čišćenja. Dokazana sigurnosna tehnologija s filtrom za vodu, sigurnosnim ventilom, SDS crijevom i dobro osmišljenim opcijama uklanjanja kamenca također učinkovito štiti komponente i osigurava visoku dostupnost i dugotrajnost stroja.