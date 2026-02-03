Visokotlačni perač HDS 12/18-4S

Visokotlačni čistač na toplu vodu super klase s vodeno hlađenim, sporohodnim, 4-polnim električnim motorom, robusnom 3-klipnom aksijalnom pumpom i 2 spremnika za deterdžent.

Standardno opremljen visokokvalitetnim komponentama, kao što je vodeno hlađeni sporohodni 4-polni električni motor, kao i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom, HDS 12/18-4 S topla voda Kärcher visokotlačni čistač ima visoku pouzdanost. Osim toga, stroj iz super klase nadahnjuje korisnike rukovanjem bez napora zahvaljujući intuitivnom upravljanju jednim gumbom, ergonomskom spremištu pribora i štedljivom EASY!Force Advanced HP pištolju za okidanje s 1050 milimetara dugačkim cijevima za prskanje i servo kontrolom. Dva spremnika deterdženta s preciznim opcijama doziranja, ekonomični način rada eco!efficiency i optimizirana konstrukcija plamenika omogućuju vrlo ekonomične primjene čišćenja. Dokazana sigurnosna tehnologija s filtrom za vodu, sigurnosnim ventilom, SDS crijevom i dobro osmišljenim opcijama uklanjanja kamenca također učinkovito štiti komponente i osigurava visoku dostupnost i dugotrajnost stroja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S: Velika ekonomičnost
Velika ekonomičnost
U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S: Maksimalna učinkovitost
Maksimalna učinkovitost
Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S: Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje. Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Jedan prekidač za sve funkcije uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 500 - 1200
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 7,7
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (g/h) 6,1
Priključna snaga (kW) 8
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 190
Težina uklj. ambalažu (kg) 199,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Visokotlačni perač HDS 12/18-4S
Videos
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH