Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S

Za maksimalnu učinkovitost u najtežim uvjetima: visokotlačni čistač tople vode super klase s 4-polnim, vodom hlađenim elektromotorom i robusnom aksijalnom pumpom s 3 klipa.

Kao jedan od najsnažnijih strojeva u Kärcherovoj super klasi, HDS 13/20-4 S visokotlačni čistač s toplom vodom impresionira najboljim rezultatima čišćenja u najtežim uvjetima rada. Komponente visoke kvalitete kao što su 4-polni, vodom hlađeni električni motor i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom pružaju maksimalnu kvalitetu, dok ekonomični eco!efficiency način rada osigurava maksimalnu učinkovitost. Vrlo jednostavan za rukovanje i održavanje, ergonomski dizajniran i jednostavan za transport, HDS 13/20-4 S također ima visoku ocjenu u smislu jednostavnosti korištenja. To je ne samo naglašeno EASY!Force Advanced HP pištoljem za okidanje sa servo kontrolom i 1050 milimetara dugačkim raspršivačem s patentiranom tehnologijom mlaznice. Optimizirana konstrukcija plamenika, 2 spremnika za deterdžent, opsežna sigurnosna tehnologija, EASY!Lock pričvršćivači za brzo otpuštanje koji štede vrijeme i sofisticirane opcije za pohranu dodataka zaokružuju raskošan paket opreme stroja.

Značajke i prednosti
Velika ekonomičnost
Velika ekonomičnost
U eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Maksimalna učinkovitost
Maksimalna učinkovitost
Visoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S: Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
Više prostora za pohranu pribora integrirano u stroj
Ugrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje. Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Pogonska sigurnost
  • Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
  • Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
  • Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
  Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
  • Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Jedinica za doziranje deterdženta
  • Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
  • Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
Koncept mobilnosti
  • Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
  • Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
  • Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
  • Jedan prekidač za sve funkcije uređaja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 3
Napon (V) 400
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 600 - 1300
Radni tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C) min. 80 - maks. 155
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 9,5
Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h) 7,6
Priključna snaga (kW) 9,5
Priključni kabel (m) 5
Spremnik za gorivo (l) 25
Težina (s priborom) (kg) 206
Težina uklj. ambalažu (kg) 215,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
  • Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
  • Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
  • Koplje za prskanje: 1050 mm
  • Power mlaznica
  • Servo kontrola

Oprema

  • Isključivanje tlaka
  • Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
  • Utikač s promjenom pola (3~)
  • Sustav mekog prigušivanja (SDS)
  • 2 spremnika za deterdžent
  • Zaštita od rada na suho
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
