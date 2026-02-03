Visokotlačni perač HDS 13/20-4 S
Za maksimalnu učinkovitost u najtežim uvjetima: visokotlačni čistač tople vode super klase s 4-polnim, vodom hlađenim elektromotorom i robusnom aksijalnom pumpom s 3 klipa.
Kao jedan od najsnažnijih strojeva u Kärcherovoj super klasi, HDS 13/20-4 S visokotlačni čistač s toplom vodom impresionira najboljim rezultatima čišćenja u najtežim uvjetima rada. Komponente visoke kvalitete kao što su 4-polni, vodom hlađeni električni motor i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom pružaju maksimalnu kvalitetu, dok ekonomični eco!efficiency način rada osigurava maksimalnu učinkovitost. Vrlo jednostavan za rukovanje i održavanje, ergonomski dizajniran i jednostavan za transport, HDS 13/20-4 S također ima visoku ocjenu u smislu jednostavnosti korištenja. To je ne samo naglašeno EASY!Force Advanced HP pištoljem za okidanje sa servo kontrolom i 1050 milimetara dugačkim raspršivačem s patentiranom tehnologijom mlaznice. Optimizirana konstrukcija plamenika, 2 spremnika za deterdžent, opsežna sigurnosna tehnologija, EASY!Lock pričvršćivači za brzo otpuštanje koji štede vrijeme i sofisticirane opcije za pohranu dodataka zaokružuju raskošan paket opreme stroja.
Značajke i prednosti
Velika ekonomičnostU eco!efficiency stupnju uređaj radi u najekonomičnijem području temperature (60 °C) – i to uz puni protok vode. Ciklusi plamenika optimizirani su za smanjenje potrošnje goriva za 20% u usporedbi s radom pri punom opterećenju.
Maksimalna učinkovitostVisoko učinkovita, isprobana tehnologija plamenika "Made in Germany". 4-polni elektromotor s aksijalnom pumpom s tri klipa. Motor s vodenim hlađenjem za visoku učinkovitost i dugovječnost.
Više prostora za pohranu pribora integrirano u strojUgrađeno spremište za cijeli niz dodataka. Uključuje 2 kuke za usisno crijevo i kabel za napajanje. Prostrani pretinac za spremanje, npr. za sredstva za čišćenje, rukavice ili alat.
Pogonska sigurnost
- Lako dostupan filtar za vodu štiti pumpu od čestica prljavštine u vodi.
- Sigurnosni ventili, nedostatak vode i zaštita goriva osiguravaju raspoloživost stroja.
- Sustav mekog prigušenja (SDS) kompenzira vibracije i vršne tlakove u visokotlačnom sustavu.
Dodatna oprema širokog raspona s EASY!Lockom
- Tlak i količina vode mogu se podesiti na servo upravljaču koji se nalazi između koplja i okidača pištolja.
- Rotirajuća cijev od nehrđajućeg čelika od 1050 mm.
Jedinica za doziranje deterdženta
- Jednostavno prebacivanje između spremnika sredstva za čišćenje 1 i 2.
- Precizno doziranje sredstva za čišćenje s funkcijom ispiranja.
Koncept mobilnosti
- Princip džogera s velikim gumenim kotačima i kotačićem za upravljanje.
- Integrirana prekretna naprava za transport preko povišenja bez uporabe sile.
- Ručke za guranje za jednostavan transport i manevriranje.
Jednostavni elementi za rukovanje
- Jedan prekidač za sve funkcije uređaja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|3
|Napon (V)
|400
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|600 - 1300
|Radni tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Maks. temperatura (kod dotoka 12 °C) (°C)
|min. 80 - maks. 155
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|9,5
|Potrošnja diesel goriva u eco!efficiency načinu rada (kg/h)
|7,6
|Priključna snaga (kW)
|9,5
|Priključni kabel (m)
|5
|Spremnik za gorivo (l)
|25
|Težina (s priborom) (kg)
|206
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|215,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 10 m
- Vrsta visokotlačnog crijeva: Dugoročno
- Specifikacija visokotlačnog crijeva: DN 8, 400 bar
- Koplje za prskanje: 1050 mm
- Power mlaznica
- Servo kontrola
Oprema
- Isključivanje tlaka
- Opcija za rad s 2 mlazne cijevi
- Utikač s promjenom pola (3~)
- Sustav mekog prigušivanja (SDS)
- 2 spremnika za deterdžent
- Zaštita od rada na suho
Videos
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja