Kao jedan od najsnažnijih strojeva u Kärcherovoj super klasi, HDS 13/20-4 S visokotlačni čistač s toplom vodom impresionira najboljim rezultatima čišćenja u najtežim uvjetima rada. Komponente visoke kvalitete kao što su 4-polni, vodom hlađeni električni motor i robusna 3-klipna aksijalna pumpa s keramičkim klipom pružaju maksimalnu kvalitetu, dok ekonomični eco!efficiency način rada osigurava maksimalnu učinkovitost. Vrlo jednostavan za rukovanje i održavanje, ergonomski dizajniran i jednostavan za transport, HDS 13/20-4 S također ima visoku ocjenu u smislu jednostavnosti korištenja. To je ne samo naglašeno EASY!Force Advanced HP pištoljem za okidanje sa servo kontrolom i 1050 milimetara dugačkim raspršivačem s patentiranom tehnologijom mlaznice. Optimizirana konstrukcija plamenika, 2 spremnika za deterdžent, opsežna sigurnosna tehnologija, EASY!Lock pričvršćivači za brzo otpuštanje koji štede vrijeme i sofisticirane opcije za pohranu dodataka zaokružuju raskošan paket opreme stroja.