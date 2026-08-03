Visokotlačni perač HDS 5/11 UX
Visokotlačni čistač vrućom vodom HDS 5/11 UX. Model za početnike po povoljnoj cijeni s bubnjem i 15-metarskim crijevom, inovativnom uspravnom izvedbom, velikom mobilnošću i ergonomijom.
HDS 5/11 UX: model za početnike u klasi visokotlačnih čistača vrućom vodom oduševljava pametnom i inovativnom izvedbom u uspravnom položaju. Ovakav tip horizontalne izvedbe stroja omogućuje smanjenu težinu i veoma kompaktne dimenzije. Zato se stroj vrlo lako transportira u kombijima te je - zahvaljujući velikim kotačima i ručkom za guranje - vrlo pokretan na neravnim površinama. Veoma učinkovito čišćenje omogućuje se kombinacijom patentirane tehnologije mlaznice, turbo puhača i povećane učinkovitosti crpke. Pomoću visokotlačnog pištolja EASY!Force koji koristi povratnu snagu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio snagu potrebnu za držanje uređaja na minimum, te EASY!Lock spojnica s brzim otpuštanjem koji ubrzavaju postavljanje i rastavljanje uređaja pet puta u odnosu na konvencionalne vijčane priključke, stroj je iznimno ugodan za uporabu. Jednostavno upravljanje, razne mogućnosti za spremanje crijeva i cijevi za prskanje te ugrađeni bubanj s 15-metarskim crijevom zaokružuju iznimnu opremljenost stroja.
Značajke i prednosti
Integrirani bubanj za crijevoPraktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Jamči ergonomski rad. Skraćeno vrijeme pripreme.
Inovativni upright dizajnPrijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Fini vodeni filtarSigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Kompaktna izvedba
- Skladištenje i transport koji štedi prostor.
- Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport.
- Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450
|Radni tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|2,4
|Dovod vode
|3/4″
|Spremnik za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|67,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|76,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|618 x 1163 x 994
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
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