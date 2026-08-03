Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 5/11 UX Plus. Početni model koji uključuje kolut za crijevo, tlačno crijevo od 15 m i čistač prljavštine. Stroj u inovativnom uspravnom dizajnu.
HDS 5/11 UX Plus: početni model u klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom impresionira svojim sofisticiranim i inovativnim uspravnim dizajnom. Ovaj tip horizontalnog dizajna stroja rezultira smanjenom težinom i vrlo kompaktnim dimenzijama. To čini stroj vrlo lakim za transport u karavanima i – zahvaljujući velikim kotačima i ručki za guranje – vrlo pokretljivim na neravnim površinama. Visoko učinkovite performanse čišćenja zajamčene su kombinacijom patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala, povećane učinkovitosti pumpe i snažnog mlaznice za prljavštinu. S EASY!Force visokotlačnim pištoljem, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzim zatvaračima, koji čine set- podizanje i rastavljanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, stroj je vrlo praktičan za korištenje. Jednostavan rad, mogućnosti pohranjivanja crijeva i cijevi za prskanje te ugrađeni kolut za crijevo s tlačnim crijevom od 15 metara nadopunjuju opsežnu opremu stroja.
Značajke i prednosti
Integrirani bubanj za crijevoPraktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Jamči ergonomski rad. Skraćeno vrijeme pripreme.
Inovativni upright dizajnPrijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Fini vodeni filtarSigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Kompaktna izvedba
- Skladištenje i transport koji štedi prostor.
- Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport.
- Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|450
|Radni tlak (bar/MPa)
|110 / 11
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,2
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|2,4
|Spremnik za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|80,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|89,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|618 x 1163 x 994
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
- Čistač prljavštine
Oprema
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
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