Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus

Visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 5/11 UX Plus. Početni model koji uključuje kolut za crijevo, tlačno crijevo od 15 m i čistač prljavštine. Stroj u inovativnom uspravnom dizajnu.

HDS 5/11 UX Plus: početni model u klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom impresionira svojim sofisticiranim i inovativnim uspravnim dizajnom. Ovaj tip horizontalnog dizajna stroja rezultira smanjenom težinom i vrlo kompaktnim dimenzijama. To čini stroj vrlo lakim za transport u karavanima i – zahvaljujući velikim kotačima i ručki za guranje – vrlo pokretljivim na neravnim površinama. Visoko učinkovite performanse čišćenja zajamčene su kombinacijom patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala, povećane učinkovitosti pumpe i snažnog mlaznice za prljavštinu. S EASY!Force visokotlačnim pištoljem, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzim zatvaračima, koji čine set- podizanje i rastavljanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, stroj je vrlo praktičan za korištenje. Jednostavan rad, mogućnosti pohranjivanja crijeva i cijevi za prskanje te ugrađeni kolut za crijevo s tlačnim crijevom od 15 metara nadopunjuju opsežnu opremu stroja.

Značajke i prednosti
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus: Integrirani bubanj za crijevo
Integrirani bubanj za crijevo
Praktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Jamči ergonomski rad. Skraćeno vrijeme pripreme.
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus: Inovativni upright dizajn
Inovativni upright dizajn
Prijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica. Veliki kotači za neučvršćene površine.
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus: Fini vodeni filtar
Fini vodeni filtar
Sigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Kompaktna izvedba
  • Skladištenje i transport koji štedi prostor.
  • Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport.
  • Idealno i za manja servisna vozila.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
  • Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
  • EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Protok (l/h) 450
Radni tlak (bar/MPa) 110 / 11
Temperatura (°C) maks. 80
Priključna snaga (kW) 2,2
Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h) 2,4
Spremnik za gorivo (l) 6,5
Boja antracit
Težina (s priborom) (kg) 80,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 89,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 618 x 1163 x 994

Opseg isporuke

  • Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
  • Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
  • Koplje za prskanje: 840 mm
  • Čistač prljavštine

Oprema

  • Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
  • Isključivanje tlaka
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Visokotlačni perač HDS 5/11 UX Plus
Područja primjene
  • Čišćenje vozila
  • Čišćenje uređaja i strojeva
  • Čišćenje radionica
  • Čišćenje vanjskih područja
  • Čišćenje benzinskih postaja
  • Čišćenje fasada
  • Čišćenje bazena
  • Čišćenje sportskih objekata
  • Čišćenje u procesu proizvodnje
  • Čišćenje proizvodnih postrojenja
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