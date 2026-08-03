HDS 5/11 UX Plus: početni model u klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom impresionira svojim sofisticiranim i inovativnim uspravnim dizajnom. Ovaj tip horizontalnog dizajna stroja rezultira smanjenom težinom i vrlo kompaktnim dimenzijama. To čini stroj vrlo lakim za transport u karavanima i – zahvaljujući velikim kotačima i ručki za guranje – vrlo pokretljivim na neravnim površinama. Visoko učinkovite performanse čišćenja zajamčene su kombinacijom patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala, povećane učinkovitosti pumpe i snažnog mlaznice za prljavštinu. S EASY!Force visokotlačnim pištoljem, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza kako bi smanjio silu držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzim zatvaračima, koji čine set- podizanje i rastavljanje pet puta brže nego s konvencionalnim vijčanim spojevima, stroj je vrlo praktičan za korištenje. Jednostavan rad, mogućnosti pohranjivanja crijeva i cijevi za prskanje te ugrađeni kolut za crijevo s tlačnim crijevom od 15 metara nadopunjuju opsežnu opremu stroja.