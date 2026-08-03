Visokotlačni perač HDS 5/13 UX
S radnim tlakom od 130 bara i ugrađenim koturom za crijevo s crijevom od 15 m, pristupačni visokotlačni čistač s toplom vodom HDS 5/13 UX impresionira inovativnim uspravnim dizajnom.
HDS 5/13 UX: početni model u klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom impresionira svojim sofisticiranim i inovativnim uspravnim dizajnom. Ova vrsta horizontalnog dizajna stroja rezultira smanjenom težinom i vrlo kompaktnim dimenzijama. To čini stroj vrlo lakim za transport u karavanima i – zahvaljujući velikim kotačima i ručki za potiskivanje – vrlo pokretnim na neravnim površinama. Visoko učinkovit učinak čišćenja zajamčen je kombinacijom patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala, povećane učinkovitosti pumpe i snažnog mlaznice prljavštine. S visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjenje sile držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima, koji čine set- podizanje i rastavljanje pet puta brže nego kod konvencionalnih vijčanih spojeva, stroj je vrlo prikladan za korištenje. Jednostavan rad, mogućnosti skladištenja crijeva i cijevi za prskanje te ugrađeni kolut za crijevo s tlačnim crijevom od 15 metara nadopunjuju opsežnu opremu stroja.
Značajke i prednosti
Kompaktna izvedbaSkladištenje i transport koji štedi prostor. Pumpa i spremnik goriva otporni na prolijevanje za horizontalni transport. Idealno i za manja servisna vozila.
Fini vodeni filtarSigurna zaštita visokotlačne pumpe od onečišćenja. Jednostavno se vadi izvana.
Integrirani bubanj za crijevoPraktično i sigurno pospremanje visokotlačnog crijeva. Jamči ergonomski rad. Skraćeno vrijeme pripreme.
Inovativni upright dizajn
- Prijevoz bez napora preko stepenica ili stepenica.
- Veliki kotači za neučvršćene površine.
Štede snagu i vrijeme: EASY!Force visokotlačni pištolj i EASY!Lock brzi zatvarači.
- Konačno rad bez umaranja: visokotlačni pištolj EASY!Force.
- EASY!Lock brzi zatvarači: dugovječni i robusni. I pet puta brže nego spajanje vijcima.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|230
|Frekvencija (Hz)
|50
|Protok (l/h)
|500
|Radni tlak (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Priključna snaga (kW)
|2,6
|Potrošnja loživog ulja pri punom opterećenju (kg/h)
|3,1
|Spremnik za gorivo (l)
|6,5
|Boja
|antracit
|Težina (s priborom) (kg)
|73,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|83,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|618 x 1163 x 994
Opseg isporuke
- Ručni pištolj za prskanje: EASY!Force Advanced
- Duljina visokotlačnog crijeva: 15 m
- Koplje za prskanje: 840 mm
Oprema
- Integrirani bubanj za visokotlačno crijevo
- Isključivanje tlaka
Područja primjene
- Čišćenje vozila
- Čišćenje uređaja i strojeva
- Čišćenje radionica
- Čišćenje vanjskih područja
- Čišćenje benzinskih postaja
- Čišćenje fasada
- Čišćenje bazena
- Čišćenje sportskih objekata
- Čišćenje u procesu proizvodnje
- Čišćenje proizvodnih postrojenja
Pribor
Sredstva za čišćenje
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