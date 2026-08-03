HDS 5/13 UX: početni model u klasi visokotlačnih čistača s toplom vodom impresionira svojim sofisticiranim i inovativnim uspravnim dizajnom. Ova vrsta horizontalnog dizajna stroja rezultira smanjenom težinom i vrlo kompaktnim dimenzijama. To čini stroj vrlo lakim za transport u karavanima i – zahvaljujući velikim kotačima i ručki za potiskivanje – vrlo pokretnim na neravnim površinama. Visoko učinkovit učinak čišćenja zajamčen je kombinacijom patentirane tehnologije mlaznica, turbo puhala, povećane učinkovitosti pumpe i snažnog mlaznice prljavštine. S visokotlačnim pištoljem EASY!Force, koji koristi povratnu silu visokotlačnog mlaza za smanjenje sile držanja za operatera na nulu, kao i EASY!Lock brzootpuštajućim zatvaračima, koji čine set- podizanje i rastavljanje pet puta brže nego kod konvencionalnih vijčanih spojeva, stroj je vrlo prikladan za korištenje. Jednostavan rad, mogućnosti skladištenja crijeva i cijevi za prskanje te ugrađeni kolut za crijevo s tlačnim crijevom od 15 metara nadopunjuju opsežnu opremu stroja.