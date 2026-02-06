A rendkívül szakadásálló, háromrétegű KFI 357 gyapjú porzsákok lenyűgözően nagy szívóteljesítményt és por szűrést biztosítanak. Emellett nagy terhelésű használatra is alkalmasak, például durva és nedves szennyeződések porszívózásához. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden nedves-száraz porszívókhoz (WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 és MV 3) és a Kärcher SE 4, SE 4001 és SE 4002 permet-extrakciós tisztítókhoz. A csomag tartalma: négy porzsák.