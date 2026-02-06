WD 2/3 flíz porzsák (4 db) KFI 357
A rendkívül szakadásálló KFI 357 gyapjúszűrőzsákok könnyedén megbirkóznak a száraz és nedves szennyeződések porszívózásával. Alkalmas a Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívókhoz, valamint a permetextrakciós porszívókhoz.
A rendkívül szakadásálló, háromrétegű KFI 357 gyapjú porzsákok lenyűgözően nagy szívóteljesítményt és por szűrést biztosítanak. Emellett nagy terhelésű használatra is alkalmasak, például durva és nedves szennyeződések porszívózásához. Kifejezetten a Kärcher Home & Garden nedves-száraz porszívókhoz (WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 és MV 3) és a Kärcher SE 4, SE 4001 és SE 4002 permet-extrakciós tisztítókhoz. A csomag tartalma: négy porzsák.
Jellemzők és előnyök
Háromrétegű flíz anyag
- Nagy szívóteljesítmény és magasszintű porszűrés a használat során.
- Rendkívül szakadásálló, ideális nagy igénybevételhez.
Alkalmas a Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3 nedves-száraz porszívókhoz
Alkalmas a Kärcher SE 4, SE 4001, SE 4002 kárpittisztítókhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|4
|Szín
|Fehér
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 200 x 12
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés
- Nedves szennyeződés