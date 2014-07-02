WV 2 / WV 5 briauna, 280 mm
Skirta langų valytuvų WV 50, WV 75, WV 2, WV 5 briaunų pakeitimui. Nepalieka žymių ant visų lygių paviršių ir nenuteka.
Lengvai pakeiskite Langų valytuvo 280 mm nubraukimo briaunas ir toliau valykite visus lygius paviršius be dryžių ir vandens nulašėjimo.
Savybės ir privalumai
Greitas valytuvo gumos pakeitimas
- Lygių paviršių valymui be dryžių ir jokio lašančio vandens
Minkšta, silikoninė briauna
- Valymas be dryžių
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Kiekis (Piece(s))
|2
|Spalva
|Juoda
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 5 x 45
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Lygūs paviršiai
- Langai ir stiklo paviršiai
- Veidrodžiai
- Keraminės plytelės
- Dušo kabina / vonia
- Virtuvių paviršiai
- Kondensatas
- Fotovoltinių sistemų valymas