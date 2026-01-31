Flīsa filtru maisiņš
Īpaši plīsumu izturīgi flīsa filtru maisiņi ar augstiem putekļu aiztures rādītājiem. Ievērojami garāki sūkšanas intervāli, salīdzinot ar papīra filtru maisiņiem. Visiem daudzfunkcionālajiem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6.
Īpaši plīsumu izturīgajiem flīsa filtru maisiņiem ir augsts putekļu aiztures ātrums un tie ļauj ievērojami ilgāk sūkt, salīdzinot ar papīra filtru maisiņiem. Flīsa filtru maisi ir piemēroti daudzfunkcionāliem Kärcher mājas un dārza putekļsūcējiem no MV 4 līdz MV 6 un WD 4 līdz WD 6.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|4
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|260 x 190 x 13
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Sausie netīrumi
- Slapjie netīrumi