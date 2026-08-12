HydroBooster JET TR 050 Professional
Īpašības un ieguvumi
Par 50% lielāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar standarta plakanās strūklas sprauslu
- Rūpīga, ātra un vēl ilgtspējīgāka tīrīšana.
50% augstāka ūdens efektivitāte¹⁾
- Tiek taupīts ūdens.
50% augstāka energoefektivitāte¹⁾
- Tiek taupīta enerģija.
Ļoti daudzveidīgs lietojums
- Īpaši piemērota virsmām, kas jātīra saudzīgi (piemēram, koka un krāsotām).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Spiediens (bar)
|maks. 300
|Temperatūra (°C)
|maks. 85
|Sprauslas izmērs ( )
|50
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.5
* Balstīts uz to, ka pie tāda paša enerģijas un ūdens patēriņa iespējams notīrīt par 50 % lielāku virsmas laukumu nekā ar plakanās strūklas sprauslu.
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Fasāžu tīrīšana
- Transportlīdzekļu tīrīšana
- Tīrīšana lauksaimniecības nozarē (mājlopu kūtis, zirgu staļļi)
Atrast HydroBooster JET TR 050 Professional rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.