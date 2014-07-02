Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect
Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.
Удлинительный шланг высокого давления для пистолета Best с разъемом Quick Connect. 10-метровый шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления. Высококачественный удлинительный шланг DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 7 с системой Quick Connect.
Особенности и преимущества
Удлинительный шланг 10м
- Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Адаптер Quick Connect
- Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Шланг DN-8 с усиленной текстильной оплеткой
- Защищен от заломов и изгибов
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|10
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|1,137
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,348
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|240 x 240 x 85
Совместимая техника
