Удлинительный шланг XH 10 Q с разъемами Quick Connect

Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов K 3 – K 7, оснащенных разъемами Quick Connect.

Удлинительный шланг высокого давления для пистолета Best с разъемом Quick Connect. 10-метровый шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между пистолетом с быстродействующим разъемом Quick Connect и шлангом высокого давления. Высококачественный удлинительный шланг DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Подходит к любым аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 7 с системой Quick Connect.

Особенности и преимущества
Удлинительный шланг 10м
  • Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления.
Адаптер Quick Connect
  • Система Quick Connect для соединения пистолета и шланга высокого давления.
Шланг DN-8 с усиленной текстильной оплеткой
  • Защищен от заломов и изгибов
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 10
Цвет Черный
Вес (кг) 1,137
Вес (с упаковкой) (кг) 1,348
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 240 x 240 x 85
Совместимая техника
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова