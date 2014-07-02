Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc, 10m, K5 - K7
Furtun prelungitor de inalta presiune de cauciuc pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun de calitate superioara cu inseratie de otel pentru rezistenta indelungata. Pentru aparatele K3-K7 din 2008 cu conexiune Quick Connect.
Furtun de prelungire cu presiune ridicata pentru modelul de pistol "Best" cu conector Quick Connect. Furtun de prelungire de 10 m pentru o flexibilitate mai mare, adecvat pentru curatitoarele cu presiune. Conectati pur si simplu in interiorul pistolului cu conector Quick Connect si furtun cu presiune ridicata mai vechi. impletitura robusta, consolidata, din material textil de calitate DN 8, furtun fara indoire cu conector din alama pentru furtunul de prelungire durabil pentru presiuni de pana la 160 bari si temperaturi de pana la 80ºC. Furtunul de prelungire este adecvat, de asemenea, pentru utilizarea chimica. Adecvat pentru toate curatitoarele casnice cu presiune din seria K3-K7 de la Karcher din 2008, unde furtunul este conectat la pistol conform conectorului Quick Connect.
Caracteristici si beneficii
10m furtun prelungitor
- Extinderea razei de actiune, flexibilitate crescuta
Furtun de cauciuc cu insertie de otel
- Durabilitate lunga si calitate crescuta
Adaptor Quick Connect
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Temperatură (°C)
|max. 60
|Presiunea maximă (bar)
|180
|Lungime (m)
|10
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|240 x 240 x 115