Furtun de prelungire cu presiune ridicata pentru modelul de pistol "Best" cu conector Quick Connect. Furtun de prelungire de 10 m pentru o flexibilitate mai mare, adecvat pentru curatitoarele cu presiune. Conectati pur si simplu in interiorul pistolului cu conector Quick Connect si furtun cu presiune ridicata mai vechi. impletitura robusta, consolidata, din material textil de calitate DN 8, furtun fara indoire cu conector din alama pentru furtunul de prelungire durabil pentru presiuni de pana la 160 bari si temperaturi de pana la 80ºC. Furtunul de prelungire este adecvat, de asemenea, pentru utilizarea chimica. Adecvat pentru toate curatitoarele casnice cu presiune din seria K3-K7 de la Karcher din 2008, unde furtunul este conectat la pistol conform conectorului Quick Connect.