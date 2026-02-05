H 10 Q

Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
  • Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Hurtigkoblingssystem
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,9
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,1
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 264 x 65
