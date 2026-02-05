H 10 Q
Egenskaper og fordeler
Quick Connect hurtigkobling
- Høytrykksslangen er enkel å håndtere, og klikkes raskt inn og ut av maskinen og høytrykkspistolen. Dette sparer tid og krefter.
Hurtigkoblingssystem
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|245 x 264 x 65
