Høykvalitets høytrykkspistol for næringsmiddelindustrien
Den avanserte høytrykkspistolen sørger for et ekstremt lavt trykktap - selv med svært høye vannmengder på opptil 2500 liter i timen. Meget robust og slitesterk for profesjonelt bruk. Med mat- og sjøvannsresistente materialer gis de beste forutsetningene for bruk næringsmiddelindustrien og annen komersiell bruk. Tilkobling for HP-slanger M 22 × 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|300
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Farge
|antrasitt
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1