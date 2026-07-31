Høykvalitets høytrykkspistol for næringsmiddelindustrien

Den avanserte høytrykkspistolen sørger for et ekstremt lavt trykktap - selv med svært høye vannmengder på opptil 2500 liter i timen. Meget robust og slitesterk for profesjonelt bruk. Med mat- og sjøvannsresistente materialer gis de beste forutsetningene for bruk næringsmiddelindustrien og annen komersiell bruk. Tilkobling for HP-slanger M 22 × 1,5.