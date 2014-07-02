Høytrykksslange, 15 m, DN 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
Med patentert AVS (svivel) anslutning til pistolventil (styringsmontert) og skrutilpassning for hand. M22x1.5 med knekkbeskyttelse ID 8/155°C/315 bar
15 m høytrykksslange (M 22 x 1,5) med knekkbeskyttelse. Med patentert roterende AVS-håndtakskobling og manuell kobling. Ytterligere data: DN 8/155 °C/315 bar.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|ID ( )
|DN 8
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|315
|Lengde (m)
|15
|Tilslutningsgjenger
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS slangetrommeltilkobling
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|3,8