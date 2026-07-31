Teppeglider

Til bruk med gulvmunnstykket for ekstra gli på tepper.

Til bruk med gulvmunnstykket for ekstra gli på tepper.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 357 x 178 x 46
Bruksområder
  • Teppebelagte gulv
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