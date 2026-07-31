Teppeglider
Til bruk med gulvmunnstykket for ekstra gli på tepper.
Til bruk med gulvmunnstykket for ekstra gli på tepper.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|357 x 178 x 46
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Bruksområder
- Teppebelagte gulv
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