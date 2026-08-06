Borstsats

Enkel och effektiv detaljrengöring helt utan kemikalier: Den praktiska borstsatsen innehåller fyra svarta detaljborstar som är perfekta för att rengöra kakelfogar med.

Med detaljborstarna är det lättare än någonsin att rengöra kakelfogarna i t.ex. badrummet och köket. Borstarna är perfekt utformade för fogspringor och gör att du kommer ända längst in med ångan, så att det blir rent i kakelfogarna på nolltid – helt utan några som helst kemikalier.

Egenskaper och fördelar
Högkvalitativt material av borsten
  • Avlägsna envis smuts utan ansträngning.
  • Lång livslängd tack vare att borsten slits långsammare.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 46 x 8 x 58
Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)