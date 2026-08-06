Borstsats
Enkel och effektiv detaljrengöring helt utan kemikalier: Den praktiska borstsatsen innehåller fyra svarta detaljborstar som är perfekta för att rengöra kakelfogar med.
Med detaljborstarna är det lättare än någonsin att rengöra kakelfogarna i t.ex. badrummet och köket. Borstarna är perfekt utformade för fogspringor och gör att du kommer ända längst in med ångan, så att det blir rent i kakelfogarna på nolltid – helt utan några som helst kemikalier.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativt material av borsten
- Avlägsna envis smuts utan ansträngning.
- Lång livslängd tack vare att borsten slits långsammare.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|46 x 8 x 58
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)