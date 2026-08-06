Rundborstsats
Praktisk rundborstsats med två svarta och två gula borstar – perfekt att använda för olika områden.
Rundborstsatsen innehåller två svarta och två gula rundborstar. Perfekt för många olika användningsområden. En färg kan till exempel användas för badrummet och den andra för rengöring i köket. Ångborstens flexibla borst utför i princip varje uppgift pålitligt och utan svårigheter.
Egenskaper och fördelar
Två olika färger (svart och gul)
- Hygieniskt arbete inom olika användningsområden (sanitetsutrymmen, kök, inredning osv.).
Högkvalitativt material av borsten
- Avlägsna envis smuts utan ansträngning.
- Lång livslängd tack vare att borsten slits långsammare.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|40 x 26 x 26
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Rengör avlopp
- Diskbänk/handfat
- Arbetsytor i köket
- Beslag
- Toalett