Učinkovito in temeljito čiščenje občutljivih površin še nikoli ni bilo tako enostavno, hitro ali ekonomično. S 50 % večjo učinkovitostjo čiščenja in enako porabo virov eco!Booster ponuja 50 % večjo učinkovitost vode in energije v primerjavi s šobo z ravnim curkom. Tako je čiščenje zelo temeljito in hitro, hkrati pa prihranite čas, vodo in energijo. Zahvaljujoč zelo enakomernemu odstranjevanju se umazanija odstrani zares učinkovito in tudi občutljive materiale, kot so barvane površine ali les, lahko brezskrbno očistite. Če nastavek odstranite s razpršilne cevi, se lahko trdovratne umazanije lotite s krajše razdalje. eco!Booster 180 je primeren za vse visokotlačne čistilnike razreda Kärcher K 7.