eco!Booster 180
Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.
Učinkovito in temeljito čiščenje občutljivih površin še nikoli ni bilo tako enostavno, hitro ali ekonomično. S 50 % večjo učinkovitostjo čiščenja in enako porabo virov eco!Booster ponuja 50 % večjo učinkovitost vode in energije v primerjavi s šobo z ravnim curkom. Tako je čiščenje zelo temeljito in hitro, hkrati pa prihranite čas, vodo in energijo. Zahvaljujoč zelo enakomernemu odstranjevanju se umazanija odstrani zares učinkovito in tudi občutljive materiale, kot so barvane površine ali les, lahko brezskrbno očistite. Če nastavek odstranite s razpršilne cevi, se lahko trdovratne umazanije lotite s krajše razdalje. eco!Booster 180 je primeren za vse visokotlačne čistilnike razreda Kärcher K 7.
Značilnosti in prednosti
50 % večja učinkovitost čiščenja v primerjavi s standardnim ravnim curkom Kärcher.
- Temeljito, hitro in bolj trajnostno čiščenje.
50 % večji izkoristek vode*
- Varčuje z vodo.
50 % večja energetska učinkovitost*
- Varčuje z energijo.
Zaznano zmanjšanje glasnosti do 25 %**
- Tišji med uporabo.
Odstranljiv nastavek
- Prilagodljiv za uporabo in shranjevanje.
Enoročno odstranjevanje nastavka z gumbi za sprostitev
- Enostavna in priročna demontaža.
Zelo vsestranski pri uporabi
- Posebej primeren za občutljive površine, kot so barva ali les.
Združljiv z vsemi visokotlačnimi čistilniki Kärcher razreda K 7
- Popoln za kasnejšo nadgradnjo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,365
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,482
|Mere (D × Š × V) (mm)
|615 x 108 x 51
Za stare pištole do leta izdelave 2010 (pištola M, 96, 97): potreben je adapter M (2.643-950.0). /
* Na podlagi 50 % večje površine, ki jo je mogoče očistiti z enako količino energije in vode v primerjavi z ravnim curkom. /
** V primerjavi z zaznano ravnjo hrupa pri uporabi standardnega ravnega curka Kärcher. Natančna vrednost se lahko razlikuje glede na uporabljeno napravo.
Področja uporabe
- Vozila
- Motorji in skuterji
- Fasade majhnih hiš
- Ograje
- Območja okoli doma in vrta
