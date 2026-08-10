Predfilter za črpalke je primeren za vse običajne vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode s priključnim navojem G1 (33,3 mm) – zlasti za naprave brez integriranega filtra z dobavnom količino do 6.000 l/h. Predfilter učinkovito ščiti črpalko pred grobimi delci nečistoč ali peska in tako podaljša njeno življenjsko dobo. Filtrski vložek se lahko izvleče zaradi čiščenja. Velikost očesc finega filtra znaša 250 µm (0,25 mm). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako jamči nemoteno delo črpalke.