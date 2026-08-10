Predfilter za črpalke, veliki
Predfilter črpalke ščiti vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.
Predfilter za črpalke je primeren za vse običajne vrtne črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode s priključnim navojem G1 (33,3 mm) – zlasti za naprave brez integriranega filtra z dobavnom količino do 6.000 l/h. Predfilter učinkovito ščiti črpalko pred grobimi delci nečistoč ali peska in tako podaljša njeno življenjsko dobo. Filtrski vložek se lahko izvleče zaradi čiščenja. Velikost očesc finega filtra znaša 250 µm (0,25 mm). Radialni sistem tesnenja PerfectConnect iz BP pribora omogoča enostavno montažo, zanesljivo tesni in tako jamči nemoteno delo črpalke.
Značilnosti in prednosti
Snemljiv filter
- Filter lahko očistite pod tekočo vodo in ga tako lahko vedno znova uporabljate.
Predfilter za črpalke, veliki
- Za črpalke s pretokom vode do 6.000 l/h.
Predfilter
- Za dodatno zaščito črpalke pred grobimi delci nečistoč in peska.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikosti
|Do 6000 l/h Gostota zank: 250 µm (0,25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Velikost odprtin (mm)
|0,25
|Velikost navoja
|G1
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|1,132
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,32
|Mere (D × Š × V) (mm)
|120 x 220 x 316
Oprema
- Dodatna oprema Kärcherjeve serije PerfectConnect
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Za zaščito potopne črpalke pred grobimi delci umazanije