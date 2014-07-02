Adaptér na záhradnú hadicu

Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čistiacich kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkou.

Adaptér na záhradnú hadicu pre pripojenie čistiacich kief a príslušenstva Kärcher na záhradné hadice s rýchlospojkou. S reguláciou a zastavovaním vody priamo na adaptéri.

Vlastnosti a výhody
Systém rýchlospojok
  • Rýchle pripojenie všetkých kief Kärcher na záhradnú hadicu
Regulácia vody a zastavovanie vody priamo na adaptéri
  • Pohodlné používanie zariadenia
Adaptér pre záhradnú hadicu
  • Ľahká manipulácia.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 112 x 39 x 39
Kompatibilné stroje