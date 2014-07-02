Mäkká umývacia kefa WB 60

Mäkká umývacia kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.

Mäkká umývacia kefa na povrchy s pracovnou šírkou 248 mm je vhodná najmä na čistenie väčších plôch – od zimných záhrad, automobilov, lodí, solárnych panelov a karavanov až po rolety. Napriek vynikajúcemu čistiacemu výkonu sú mäkké štetiny šetrné k povrchu. A všestranný ochranný krúžok chráni čistený predmet pred nevzhľadným poškriabaním. Prevlečná matica zaručuje pevné držanie vo vysokotlakovej pištoli, gumová podložka odstraňuje obzvlášť odolné nečistoty, ako sú muchy, a ergonomická rukoväť zaisťuje jednoduchú a pohodlnú manipuláciu. Stručne povedané, ideálne riešenie pre rozsiahle upratovacie úlohy v domácnosti a záhrade. Kefa na mäkký povrch je vhodná pre všetky tlakové čističe Kärcher triedy K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
248 mm pracovná šírka
  • Dobrý plošný výkon: ideálny na čistenie väčších plôch.
Gumený pad
  • Odstraňovanie nepoddajných nečistôt
Nanášanie čistiaceho prostriedku
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Mäkké štetiny šetriace povrch
  • Šetrné a jemné čistenie chúlostivých povrchov
Ochranný pruh po celom obvode
  • Chráni povrch pred poškriabaním
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 270 x 261 x 177

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Obytné automobily
  • Zimné záhrady
  • Fotovoltaické systémy
  • Žalúzie/rolety
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Mäkká umývacia kefa WB 60 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher