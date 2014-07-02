Kefa na umývanie diskov

Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.

Kefa na umývanie diskov vďaka svojmu špeciálnemu tvaru a štetinám po celom obvode zaručuje maximálne efektívne 360° čistenie. Aj ťažko prístupné miesta a malé medzipriestory na diskoch alebo špicoch vyčistíte s touto kefou dôkladne. Pomocou rovnomerného 360° rozvádzania vody sa špina uvoľňuje a oplachuje. Zvyšok vybavia kvalitné štetiny. Výsledkom je rovnomerný a čistý výsledok čistenia. Prevlečná matica zaručuje pevné uchytenie vo vysokotlakovej pištoli a ergonomicky tvarovaná rúčka zabezpečuje ľahkú a pohodlnú manipuláciu. Jednoducho povedané - ideálne riešenie pre žiarivo čisté disky. Kefa na umývanie diskov je vhodná pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher pre domácnosti triedy K2 - K7.

Vlastnosti a výhody
Rovnomerné rozvádzanie vody 360°
  • Rovnomerné čistenie a uvoľňovanie zažratých nečistôt
Kvalitné štetiny
  • Efektívne a šetrné čistenie
Nanášanie čistiaceho prostriedku
  • Lepšie uvoľňovanie špiny a efektívne čistenie.
Štetiny po celom obvode
  • Na čistenie ťažko prístupných mies a menších medzipriestorov
Kefa na umývanie diskov
  • Pre všetky typy vozidiel
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 422 x 80 x 101

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Rims
Príslušenstvo
Kefa na umývanie diskov náhradný diel

