Sací filter so spätným ventilom, Basic, 1"

Sací filter so spätným ventilom v základnom vyhotovení pre pripojenie na 1" saciu hadicu.

Sací filter so spätným ventilom v základnej verzii pre 1" hadice. Vhodný na pripojenie na saciu hadicu pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. V štandardnej výbave je hadicová svorka.

Vlastnosti a výhody
Spätný ventil
  • Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia.
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar
  • Na individuálne zostavenie hadicovej súpravy
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti Vhodný pre 1 "hadice
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 40 x 142 x 40
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.