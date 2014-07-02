Sací filter so spätným ventilom, Premium 3/4" a 1"

Sací filter so spätným ventilom vo vyhotovení Premium pre pripojenie 3/4" a 1" sacej hadice.

Sací filter so spätným ventilom v mohutnom vyhotovení Premium (kov / plast) pre 3/4" a 1" hadice. Vhodný na pripojenie na saciu hadicu pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. V štandardnej výbave je hadicová svorka.

Vlastnosti a výhody
Kovové / plastové vyhotovenie
  • Odolné materiály pre dlhú životnosť.
Spätný ventil
  • Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia.
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar
  • Na individuálne zostavenie hadicovej súpravy
Súprava
  • Pre 3/4" a 1" hadice
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosti Vhodný pre 3/4 "a 1" hadice
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 47 x 140 x 47
Oblasti využitia
  • Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.