Sací filter so spätným ventilom, Premium 3/4" a 1"
Sací filter so spätným ventilom vo vyhotovení Premium pre pripojenie 3/4" a 1" sacej hadice.
Sací filter so spätným ventilom v mohutnom vyhotovení Premium (kov / plast) pre 3/4" a 1" hadice. Vhodný na pripojenie na saciu hadicu pre záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia. V štandardnej výbave je hadicová svorka.
Vlastnosti a výhody
Kovové / plastové vyhotovenie
- Odolné materiály pre dlhú životnosť.
Spätný ventil
- Spätný ventil zabraňuje spätnému toku prečerpávanej vody a skracuje tým čas opätovného nasatia.
Pre pripojenie na saciu hadicu – metrový tovar
- Na individuálne zostavenie hadicovej súpravy
Súprava
- Pre 3/4" a 1" hadice
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosti
|Vhodný pre 3/4 "a 1" hadice
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|47 x 140 x 47
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, napr. z cisterien, dažďových kadí, prameňov a pod.