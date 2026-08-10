Súprava utierok Starter Set

Vysokokvalitná súprava utierok Starter Cloth Set na čistenie parou obsahuje dve univerzálne utierky na čistenie podláh, abrazívny návlek na ručnú hubicu a utierku na leštenie.

Súprava utierok pre dokonalú čistotu počas čistenia parou. Dve utierky na čistenie podláh so špeciálnou slučkovou štruktúrou tkaniny ponúkajú obzvlášť dobrý zber nečistôt, dokonca aj rohy a hrany sa čistia bez námahy. Vysoká paropriepustnosť utierok na čistenie podláh zaisťuje vynikajúce a hygienické výsledky čistenia. Dajú sa ľahko a rýchlo pripevniť k podlahovej hubici EasyFix pomocou systému suchého zipsu a odstrániť bez kontaktu s nečistotami. Pomocou abrazívneho návleku na ručnú hubicu môžete ľahko odstrániť aj odolný vodný kameň a zvyšky mydla a vďaka utierke na leštenie sa zrkadlá a všetky hladké povrchy budu lesknúť ako nové.

Vlastnosti a výhody
Prvotriedne mikrovlákno
  • Špeciálna slučková štruktúra v utierke na čistenie podláh ponúka obzvlášť dobrý zber nečistôt.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché pripevnenie podlahovej utierky k podlahovej hubici pritlačením.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na jednoduché odstránenie utierky
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
  • Oblasť použitia (napr. oddelenie kuchyne a kúpeľne) sa dá nastaviť nožným spínačom na hubici.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Abrazívna utierka z mikrovláka pre ručnú hubicu s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
  • Odstraňovanie vodného kameňa a mydla vďaka abrazívnym vláknam.
Leštiaca utierka z kvalitného mikrovlákna
  • Výsledok čistenia bez šmúh.
  • Veľmi dobrá absorpcia vody.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 345 x 115 x 10
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Umývadlo
  • Armatúry
  • Zrkadlá
  • Obkladačky