eco!Booster 145

Наcадка eco!Booster 145 улучшает результаты чистки на 50% по сравнению с похожими веерными насадками, обеспечивая экономию воды и электричества. Она подходит для использования с минимойками Kärcher K 5.

Наcадка eco!Booster 145, удобная в обращении, повышает эффективность очищения чувствительных поверхностей на половину в сравнении с традиционными веерными насадками и помогает сокращать расход воды и электроэнергии. Это делает уборку быстрее и дешевле, благодаря повышенной эффективности насадки eco!Booster. Она аккуратно удаляет грязь, не вредя лакированным или деревянным поверхностям. Если снять насадку, можно легко удалить самые стойкие загрязнекния. Насадка eco!Booster 145 идеально подходит для популярных моек высокого давления Kärcher K 5.

Особенности и преимущества
На 50% выше эффективность использования воды*
  • Экономия воды.
На 50% выше энергоэффективность*
  • Экономия энергии.
Съемная насадка
  • Гибкие возможности применения и хранения.
Отсоединение насадки одной рукой при помощи кнопок разблокирования
  • Легкое и удобное отсоединение.
Огромная универсальность в применении
  • Особенно подходит для деликатных поверхностей, таких как краска или дерево.
Совместимость со всеми аппаратами высокого давления Kärcher класса K 5
  • Отличное решение для дооснащения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,365
Вес (с упаковкой) (кг) 0,485
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 615 x 108 x 51

Адаптер для присоединения пистолетов до 2010 года выпуска (типов М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Основан на 50% большей площади очистки, используя то же количество энергии и воды по сравнению с плоской насадкой

Области применения
  • Мойка автомобилей
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Изгороди
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
Запчасти для eco!Booster 145

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KÄRCHER


Вы можете заказать запасные частии в нашем интернет-магазине. Обращаем внимание, что замену запасных частией может проводить только специально обученный персонал. Пожалуйста, обратите внимание на условия гарантии.

интернет-магазин
