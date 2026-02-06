Наcадка eco!Booster 145, удобная в обращении, повышает эффективность очищения чувствительных поверхностей на половину в сравнении с традиционными веерными насадками и помогает сокращать расход воды и электроэнергии. Это делает уборку быстрее и дешевле, благодаря повышенной эффективности насадки eco!Booster. Она аккуратно удаляет грязь, не вредя лакированным или деревянным поверхностям. Если снять насадку, можно легко удалить самые стойкие загрязнекния. Насадка eco!Booster 145 идеально подходит для популярных моек высокого давления Kärcher K 5.