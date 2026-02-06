eco!Booster 145
Насадка eco!Booster 145 покращує результати чищення на 50% порівняно зі схожими віяловими насадками, забезпечуючи економію води та електрики. Вона підходить для використання з мінімийками Kärcher K 5.
Насадка eco!Booster 145, що дуже зручна у користуванні, підвищує ефективність очищення чутливих поверхонь на половину порівняно з традиційними віяловими насадками і допомагає скорочувати витрати води та електроенергії. Це робить прибирання швидшим і дешевшим, завдяки підвищеній ефективності насадки eco!Booster. Вона акуратно видаляє бруд, не шкодячи лакованим або дерев'яним поверхням. Якщо зняти насадку, можна легко видалити найстійкіші забруднення. Насадка eco!Booster 145 ідеально підходить для популярних мийок високого тиску Kärcher K 5.
Особливості та переваги
На 50% вища ефективність використання води*
- Економія води.
На 50% вища енергозбереженість*
- Економія енергії.
Знімна насадка
- Гнучкі можливості застосування і зберігання.
Від'єднання насадки однією рукою за допомогою кнопок розблокування
- Легке і зручне від'єднання.
Надзвичайно універсальний у застосуванні
- Особливо підходить для делікатних поверхонь, таких як фарба або дерево.
Сумісність з усіма апаратами високого тиску Kärcher класу K 5
- Чудове рішення для дооснащення апарата.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,365
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,485
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|615 x 108 x 51
Адаптер для приєднання пістолетів до 2010 року випуску (типів М, 96, 97): Адаптер M (2.643-950.0). /
* Базується на 50% більшій площі очищення, використовуючи ту саму кількість енергії та води порівняно з плоскою насадкою
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Паркани
- Території навколо будинку та саду
