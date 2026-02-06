Насадка eco!Booster 145, що дуже зручна у користуванні, підвищує ефективність очищення чутливих поверхонь на половину порівняно з традиційними віяловими насадками і допомагає скорочувати витрати води та електроенергії. Це робить прибирання швидшим і дешевшим, завдяки підвищеній ефективності насадки eco!Booster. Вона акуратно видаляє бруд, не шкодячи лакованим або дерев'яним поверхням. Якщо зняти насадку, можна легко видалити найстійкіші забруднення. Насадка eco!Booster 145 ідеально підходить для популярних мийок високого тиску Kärcher K 5.