Круглая щетка большая
Большая круглая щетка для уборки большей площади за меньшее время
Щетка подходит для очистки больших площадей на кухне и в ванной комнате. Подходит для пароочистителей.
Особенности и преимущества
Большие поверхности для очистки
- Быстрая очистка большой площади
Высокое качество материала щетинок
- С большой, долговечной и надежной щеткой даже стойкая грязь будет удалена без усилий
Легкое очищение круглых поверхностей благодаря специальной форме щетки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,042
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,075
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|49,7 x 49,7 x 47,5
Совместимая техника
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + насадка для окон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium Iron
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + бутылка в подарок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium