Кругла щітка велика
Велика кругла щітка для прибирання більшої площі за менший час
Щітка підходить для очищення великих площ на кухні та у ванній кімнаті. Підходить для пароочисників.
Особливості та переваги
Великі поверхні для очищення
- Швидке очищення великої площі
Висока якість матеріалу щетинок
- З великою, довговічною та надійною щіткою навіть стійкий бруд буде видалений без зусиль
Легке очищення круглих поверхонь завдяки спеціальній формі щітки
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,042
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,075
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|49,7 x 49,7 x 47,5
Сумісна техніка
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium