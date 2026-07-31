Кругла щітка велика

Велика кругла щітка для прибирання більшої площі за менший час

Щітка підходить для очищення великих площ на кухні та у ванній кімнаті. Підходить для пароочисників.

Особливості та переваги
Великі поверхні для очищення
  • Швидке очищення великої площі
Висока якість матеріалу щетинок
  • З великою, довговічною та надійною щіткою навіть стійкий бруд буде видалений без зусиль
Легке очищення круглих поверхонь завдяки спеціальній формі щітки
Специфікації

Технічні характеристики

Колір чорний
Вага (кг) 0,042
Вага (з упаковкою) (кг) 0,075
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 49,7 x 49,7 x 47,5