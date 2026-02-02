Adaptér pro připojení prodlužovací hadice

Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.

Charakteristické znaky a výhody
Quick-Connect sada dodatečného vybavení
  • Pro dodatečné dovybavení všech vysokotlakých čističů od roku výroby 1992 Quick Connect připojovacím systémem
Mosazná přípojka
  • Snadná výměna a rychlé připojení pistole přes Quick Connect
Systém Quick Connect
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 80 x 45 x 61
