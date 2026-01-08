Bilshampoo, 5 L, 5l
Fjerner vej- og vintersnavs, er hurtigttørende og tilfører glans. Kraftfuld og skånsom til alle biltyper.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|5
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|190 x 140 x 250
Kompatible maskiner
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.