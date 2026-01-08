Universalrengøringsmiddel RM 555, 5l

Koncentreret universalrengøringsmiddel i 5 l dunk, RM 555, mod olie, fedt og mineralpletter. Separerer hurtigt vand og olie takket være olieudskiller. Materialeskånende, kan anvendes til manuel rengøring.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 5
Pakkeenheder (Stk.) 1
Vægt (kg) 5,2
Vægt inkl. emballage (kg) 5,4
Mål (L x B x H) (mm) 192 x 145 x 248
Universalrengøringsmiddel RM 555, 5l
Anvendelsesområder
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
  • Køretøjer
Tilbehør