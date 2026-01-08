Universalrengøringsmiddel RM 555, 5l
Koncentreret universalrengøringsmiddel i 5 l dunk, RM 555, mod olie, fedt og mineralpletter. Separerer hurtigt vand og olie takket være olieudskiller. Materialeskånende, kan anvendes til manuel rengøring.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|5
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|Vægt (kg)
|5,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatible maskiner
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Full Control Home T350 *EU
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home T150 *EU
- K 3 Premium Home
Anvendelsesområder
- Områder rundt om hjemmet og haven.
- Køretøjer