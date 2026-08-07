WR 50 trapezoidal thread

I kombination med en varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher er den 50 cm brede ukrudtsfjerner WR 50 ideel til fjernelse af ukrudt. Den leveres med et adaptivt chassis og dyseadapter.

Effektiv og ubesværet ukrudtsfjernelse: Fastgør blot WR 50 ukrudtsfjerneren til din varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher, og fjern grundigt og nemt det irriterende ukrudt i lang tid. Højtryksrenseren leverer en optimal temperatur på 98 °C til ukrudtsfjernelse, mens dyseadapteren sikrer et optimalt vandflow ved den 50 cm brede dysestang. Takket være det adaptive hjulmonteringssæt til lansen arbejder du også komfortabelt og uden træthed i længere perioder.

Funktioner og fordele
Adaptivt hjulfastgørelsessæt inkluderet
  • Komfortabel og ubesværet betjening i længere tids brug.
  • En optimal driftsafstand fra jorden er garanteret til enhver tid.
Optimeret kompatibilitet mellem højtryksrenser og ukrudtslanse til effektiv fjernelse af ukrudt
  • Den integrerede dyseadapter garanterer det korrekte vandmængde i henhold til den anvendte højtryksrenser.
  • Den nyeste brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Kompakt design af ukrudtslansen
  • Det kompakte design muliggør brug i trange rum.
Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt (kg) 2,2
Vægt inkl. emballage (kg) 3,5
Anvendelsesområder
  • Effektiv og praktisk fjernelse af ukrudt

Den korrekte dysestørrelse for hver HDS, der anvendes med ukrudtslansen (kan bestilles separat)

Maskine

HDS 6/14(-4) C(X)

Dyse

2.113-070.0

Dysestørrelse

25

Maskine

HDS 7/16 C(X)

Dyse

2.113-041.0

Dysestørrelse

28

Maskine

HDS 8/17 C(X)

Dyse

2.113-071.0

Dysestørrelse

32

Maskine

HDS 8/18-4 C(X)

Dyse

2.113-071.0

Dysestørrelse

32

Maskine

HDS 7/12-4 M(X)

Dyse

2.113-006.0

Dysestørrelse

38

Maskine

HDS 8/18-4 M(X)

Dyse

2.113-071.0

Dysestørrelse

32

Maskine

HDS 9/18-4 M(X)

Dyse

2.113-005.0

Dysestørrelse

36

Maskine

HDS 10/20-4 M(X)

Dyse

2.113-021.0

Dysestørrelse

40

Maskine

HDS 12/18-4 S(X)

Dyse

2.113-010.0

Dysestørrelse

48

Maskine

HDS 13/20-4 S(X)

Dyse

2.113-025.0

Dysestørrelse

55

Maskine

HDS 1000 De

Dyse

2.113-023.0

Dysestørrelse

50

Maskine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Dyse

2.114-001.0

Dysestørrelse

45