Effektiv og ubesværet ukrudtsfjernelse: Fastgør blot WR 50 ukrudtsfjerneren til din varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher, og fjern grundigt og nemt det irriterende ukrudt i lang tid. Højtryksrenseren leverer en optimal temperatur på 98 °C til ukrudtsfjernelse, mens dyseadapteren sikrer et optimalt vandflow ved den 50 cm brede dysestang. Takket være det adaptive hjulmonteringssæt til lansen arbejder du også komfortabelt og uden træthed i længere perioder.