WR 50 trapezoidal thread
I kombination med en varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher er den 50 cm brede ukrudtsfjerner WR 50 ideel til fjernelse af ukrudt. Den leveres med et adaptivt chassis og dyseadapter.
Effektiv og ubesværet ukrudtsfjernelse: Fastgør blot WR 50 ukrudtsfjerneren til din varmtvandshøjtryksrenser fra Kärcher, og fjern grundigt og nemt det irriterende ukrudt i lang tid. Højtryksrenseren leverer en optimal temperatur på 98 °C til ukrudtsfjernelse, mens dyseadapteren sikrer et optimalt vandflow ved den 50 cm brede dysestang. Takket være det adaptive hjulmonteringssæt til lansen arbejder du også komfortabelt og uden træthed i længere perioder.
Funktioner og fordele
Adaptivt hjulfastgørelsessæt inkluderet
- Komfortabel og ubesværet betjening i længere tids brug.
- En optimal driftsafstand fra jorden er garanteret til enhver tid.
Optimeret kompatibilitet mellem højtryksrenser og ukrudtslanse til effektiv fjernelse af ukrudt
- Den integrerede dyseadapter garanterer det korrekte vandmængde i henhold til den anvendte højtryksrenser.
- Den nyeste brænderteknologi sikrer den optimale vandtemperatur til fjernelse af ukrudt (op til 98 ° C).
Kompakt design af ukrudtslansen
- Det kompakte design muliggør brug i trange rum.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt (kg)
|2,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,5
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Effektiv og praktisk fjernelse af ukrudt