Mopi komplekt koosneb mopi hoidjast ja vastupidavast, kergest alumiiniumist käepidemest, mis on 140 sentimeetri pikkune ja millel on mopi klamber mopi kinnitamiseks ja igasuguste tüütute ja kurnavate kummardamiste vältimiseks. Mopi pead saab tänu targale taskukinnitusele vajadusel ka kiiresti ja lihtsalt vahetada.