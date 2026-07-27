TTS Mikrokiud mopp, lühikesed kiud, 40 cm 1tk

Mikrokiudlapp, 40 × 13 cm, lühikeste aasade ja klassikalise taskukinnitusega. Kasutamiseks koos Kärcheri lame mopi süsteemiga või vastavalt eelniisutamise meetodile.

Mopi komplekt koosneb mopi hoidjast ja vastupidavast, kergest alumiiniumist käepidemest, mis on 140 sentimeetri pikkune ja millel on mopi klamber mopi kinnitamiseks ja igasuguste tüütute ja kurnavate kummardamiste vältimiseks. Mopi pead saab tänu targale taskukinnitusele vajadusel ka kiiresti ja lihtsalt vahetada.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sile ja kerge struktuuriga
Määrdumise aste Madal kuni raske
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 85% PET / 15% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Tootmistüüp Silmkoes kangas (puhastuskiht)
Tekstiili struktuur Aasaga karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 300
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 440
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Mikrokiud mopp, lühikesed kiud, 40 cm 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
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