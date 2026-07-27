TTS Mikrokiud mopp, lühikesed kiud, 40 cm 1tk
Mikrokiudlapp, 40 × 13 cm, lühikeste aasade ja klassikalise taskukinnitusega. Kasutamiseks koos Kärcheri lame mopi süsteemiga või vastavalt eelniisutamise meetodile.
Mopi komplekt koosneb mopi hoidjast ja vastupidavast, kergest alumiiniumist käepidemest, mis on 140 sentimeetri pikkune ja millel on mopi klamber mopi kinnitamiseks ja igasuguste tüütute ja kurnavate kummardamiste vältimiseks. Mopi pead saab tänu targale taskukinnitusele vajadusel ka kiiresti ja lihtsalt vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sile ja kerge struktuuriga
|Määrdumise aste
|Madal kuni raske
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|85% PET / 15% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Silmkoes kangas (puhastuskiht)
|Tekstiili struktuur
|Aasaga karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 300
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus