TTS Pockets süsteem Ultrasafe mopp, sinine, 40 cm 1tk
Mikrokiust ja polüpropüleenist lame mopp polüestertoega R10/11 libisemiskindlatele pindadele.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne siledate pindade korduvaks pesemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|50% PP / 40% PET / 10% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 140 x 15
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus