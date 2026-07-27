TTS Pockets süsteem Ultrasafe mopp, sinine, 40 cm 1tk

Mikrokiust ja polüpropüleenist lame mopp polüestertoega R10/11 libisemiskindlatele pindadele.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne siledate pindade korduvaks pesemiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 50% PP / 40% PET / 10% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 140 x 15
TTS Pockets süsteem Ultrasafe mopp, sinine, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Puhastusvahendid