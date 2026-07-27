TTS Põhiline lõigatud kiududega mikrofliismopp, 40 cm 1tk
Tõhus ja lihtne kasutada: Mikrokiudlapp taskukinnitusega on ideaalne kasutamiseks ämbri või pihustamise meetodiga.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne horisontaalsete ja vertikaalsete pindade professionaalseks ja suure jõudlusega puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
|Põranda struktuur
|Sujuv ja hästi struktureeritud
|Määrdumise aste
|Madal kuni keskmine
|Tekstiili kasutus
|Puhastuslapp
|Töölaius (cm)
|40
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|80% PET / 20% PA
|Tekstiili materjal
|Mikrokiud
|Tootmistüüp
|Kootud plüüskangas
|Tekstiili struktuur
|Lõigatud karv
|Pesutemperatuur (°C)
|max. 90
|Soovitused pesuks (°C)
|60
|Kuivati temperatuur (°C)
|max. 60
|Pesutsüklid¹⁾
|u. 250
|Kogus (tk.)
|1
|Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 / 150
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 150 x 15
²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus