TTS Põhiline lõigatud kiududega mikrofliismopp, 40 cm 1tk

Tõhus ja lihtne kasutada: Mikrokiudlapp taskukinnitusega on ideaalne kasutamiseks ämbri või pihustamise meetodiga.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne horisontaalsete ja vertikaalsete pindade professionaalseks ja suure jõudlusega puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad / Elastsed põrandad
Põranda struktuur Sujuv ja hästi struktureeritud
Määrdumise aste Madal kuni keskmine
Tekstiili kasutus Puhastuslapp
Töölaius (cm) 40
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal 80% PET / 20% PA
Tekstiili materjal Mikrokiud
Tootmistüüp Kootud plüüskangas
Tekstiili struktuur Lõigatud karv
Pesutemperatuur (°C) max. 90
Soovitused pesuks (°C) 60
Kuivati temperatuur (°C) max. 60
Pesutsüklid¹⁾ u. 250
Kogus (tk.) 1
Kaal toote kohta / Kaal m² kohta (kg/g/m²) 0,1 / 700
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 / 150
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 150 x 15

²⁾ Võrreldes Kärcheri standardse lamejoa düüsi (pihustustoru) puhastusjõudlusega. Sertifitseeritud sõltumatu testimisinstituudi poolt.

TTS Põhiline lõigatud kiududega mikrofliismopp, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
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